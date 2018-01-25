期貨商論壇／選擇權 布局買權

2018-01-25 04:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王淑以 整理



台指期昨（24）日大跌收市，不過由選擇權相關交易觀察，支撐大於壓力，雖然氛圍有利空方，但操作上，可逢指數拉回不破10日均線時以「買權多頭價差策略」因應。

昨日2月合約買權的交易區間集中在履約價11,100至11,600點，賣權的交易區間則集中在履約價10,700至11,200點。買權最大未平倉量履約價在11,400點，有24,544口；而賣權最大未平倉量履約價在10,700點，有27,279口。

2月合約未平倉量比例（P/C Ratio）為1.56，支撐大於壓力。觀察未平倉量的分布狀況，買權的未平倉量主要分布在履約價11,000點至11,700點，其中11,200點是增加較多未平倉量的履約價，有3,656口；賣權未平倉量主要分布的履約價在9,900點至11,000點，增加較多在履約價10,900點，有2,534口。

1月24日VIX值10.97，低於歷史均值9.89，盤面氣氛對空方有利。

觀察指數自去年12月28日站上10日均線以來，尚未有交易日收盤跌破10日均線位置，顯示10日均線為盤面下檔重要支撐。在盤勢仍對多方有利情況下，操作除宜以基本多單因應。盤勢仍對多方有利，在選擇權的操作上，以「買權多頭價差策略」因應。（國票期貨提供）