台指期 謹慎看待後市

2018-01-25 04:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王淑以 ／台北報導



昨（24）日台積電（2330）出現逢高調節賣壓，股價終場下跌3.01%，股王大立光跌幅4.41%，衝擊終場台指期大跌100點至11,125點。市場專家指出，後市宜先謹慎看待。

外資昨日在台股下跌過程中，現貨呈現買超，外資對台股及台指期偏多看待，行情拉回修正反而有利於長期走勢。

周二Nasdaq與S&P500再創新高，不過台股昨日在蘋概三王領跌下開低走低，近一周連續強漲的龍頭股台積電出現逢高調節賣壓跌3.01%，股王大立光跌幅也高達4.41%。

另一方面，金融、傳產類股未能擔綱撐盤要角，使得權值股中除了面板雙虎相對強勁，盤面上普遍收黑，衝擊台股期現貨雙跌，其中台指期終場大跌100點至11,125點。

現貨部分，昨日三大法人買超43.28億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,490口至9,216口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2,897口至41,562口。而十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單則增加3,910口至4,289口。

永豐期貨副總廖祿民說，第4周選擇權結算於11,129點。技術面來看，台股開低走低跌破5日線，不過尾盤買單進場拉抬留下影線以黑K作收，顯示仍有多方低接進場。

外資期現貨同步加碼，偏多架構尚未明顯鬆動，未來行情若能守住18日的多方缺口與10日線，則指數有望於此區止跌後盤整待變。

從選擇權成交量來觀察，買權集中在11,300點，賣權集中在11,000點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,400點，賣權未平倉最大量集中在10,700點。

全月未平倉量put/call ratio值，由1.7降至1.63，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。

元大期貨協理陳昱宏說，台指期昨日終止連續八日的漲勢，以長黑K棒作收，然美股仍維持創高格局，但台指期近日漲勢主要由台積電一支獨秀，缺乏類股輪動，加上蘋果供應鏈雜音仍然不斷，後市宜先謹慎看待。