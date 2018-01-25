親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

全台白天稍回暖 明晚起再降溫下探13度

台指期 謹慎看待後市

2018-01-25 04:24經濟日報 記者王淑以／台北報導

昨（24）日台積電（2330）出現逢高調節賣壓，股價終場下跌3.01%，股王大立光跌幅4.41%，衝擊終場台指期大跌100點至11,125點。市場專家指出，後市宜先謹慎看待。

外資昨日在台股下跌過程中，現貨呈現買超，外資對台股及台指期偏多看待，行情拉回修正反而有利於長期走勢。

周二Nasdaq與S&P500再創新高，不過台股昨日在蘋概三王領跌下開低走低，近一周連續強漲的龍頭股台積電出現逢高調節賣壓跌3.01%，股王大立光跌幅也高達4.41%。

另一方面，金融、傳產類股未能擔綱撐盤要角，使得權值股中除了面板雙虎相對強勁，盤面上普遍收黑，衝擊台股期現貨雙跌，其中台指期終場大跌100點至11,125點。

現貨部分，昨日三大法人買超43.28億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,490口至9,216口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2,897口至41,562口。而十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單則增加3,910口至4,289口。

永豐期貨副總廖祿民說，第4周選擇權結算於11,129點。技術面來看，台股開低走低跌破5日線，不過尾盤買單進場拉抬留下影線以黑K作收，顯示仍有多方低接進場。

外資期現貨同步加碼，偏多架構尚未明顯鬆動，未來行情若能守住18日的多方缺口與10日線，則指數有望於此區止跌後盤整待變。

從選擇權成交量來觀察，買權集中在11,300點，賣權集中在11,000點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,400點，賣權未平倉最大量集中在10,700點。

全月未平倉量put/call ratio值，由1.7降至1.63，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。

元大期貨協理陳昱宏說，台指期昨日終止連續八日的漲勢，以長黑K棒作收，然美股仍維持創高格局，但台指期近日漲勢主要由台積電一支獨秀，缺乏類股輪動，加上蘋果供應鏈雜音仍然不斷，後市宜先謹慎看待。

台指期台積電

相關新聞

宏碁緯創 認購搶鏡

2018-01-25 00:04

期貨商論壇／選擇權 布局買權

2018-01-25 04:25

期貨商論壇／亞光期 分批進場

2018-01-25 04:24

全民權證／微星看俏 兩檔吸睛

2018-01-25 00:04

全民權證／頎邦旺來 選逾90天

2018-01-25 00:04

全民權證／技嘉靚 挑價內外15%

2018-01-25 00:04

最牛一輪／富喬利多 元大78叫好

2018-01-25 00:04

友達犀利 權證押長天期

2018-01-25 00:04

1月24日／台股投資情報站

2018-01-24 14:35

2月台指期跌99點

2018-01-24 14:13

2月電子金融期齊跌

2018-01-24 14:13

元大期：今年市場波動大 有利期貨獲利

2018-01-24 13:37

宏碁攜面板雙虎扮多頭 當沖及權證助增量能

2018-01-24 11:02

CCL/FCCL淡季逆勢漲價 權證留意這四檔

2018-01-24 10:44

國泰證獲OTC 權證流通菁英獎第一名

2018-01-24 10:38

國泰證榮獲OTC2017年權證流通菁英獎第一名

2018-01-24 10:35

凱基證券深耕投資市場 獲櫃買中心三大獎

2018-01-24 08:51

元大證券 獲櫃買中心四大獎肯定

2018-01-24 08:50

憑藉海外成功經驗 開創權證新方向

2018-01-22 18:05
看更多

熱門文章

外資不玩了？台積電慘遭成提款機 指數重挫逾百點

2018-01-24 11:05

新台幣升值 張忠謀：當然對台積電不利

2018-01-24 12:22

iPhone X產量將腰斬 衝擊蘋概

2018-01-25 01:42

瑞銀分析：台股看不到風險 是最大風險

2018-01-25 02:27

全新想搶蘋果iPhone 3D感測商機 營運拚轉機

2018-01-24 12:43

台積電今年股價大漲 張忠謀：買股眼光好

2018-01-24 14:04

外資砍殺電子股！三天王疲弱 指數下跌100點收11152

2018-01-24 13:39

台股看11350點 瑞銀點名金融半導體塑化

2018-01-24 19:39

今日前十交易人氣股 光碟雙雄進榜

2018-01-24 14:35

散戶槓桿越玩越大 小心市場翻臉如翻書

2018-01-24 15:17

承受匯損壓力 金融股慘兮兮

2018-01-24 14:35

十檔強勢股 外資力挺

2018-01-25 00:04

三大法人 買超台股43.64億元

2018-01-24 17:26

許勝雄兒子許介立掌康舒電源事業 衝刺今年獲利

2018-01-24 10:58

台積電領跌 台股拉回重挫逾百點

2018-01-24 10:19

黃文清：台股隨時震盪拉回 建議分散持股

2018-01-24 12:37

台積電休息時 二線光學出頭天

2018-01-24 12:40

神盾 取得三星S9獨家供應

2018-01-24 14:33

今天前十大交易人氣股 是因為這些題材

2018-01-24 12:36

牧德去年每股賺10.86元 大方配息10元

2018-01-24 15:47

技嘉領軍衝 挖礦族群慶功

2018-01-24 14:35

台股短線多頭有隱憂 外資減碼多單

2018-01-24 08:32

當沖強強滾 面板2虎噴量逆揚

2018-01-24 14:35

面板雙虎走揚 友達爆量大漲

2018-01-24 13:02

NAND Flash供需吃緊 鑫創、點序今年營運看俏

2018-01-24 14:33

台股連漲8天後拉回 重挫百點失守5日線

2018-01-24 14:23

台股萬點IPO卻創5年最冷 新南向開活路

2018-01-24 12:41

大股東逢高賣 籌碼鬆動

2018-01-25 02:29

宏碁攜面板雙虎扮多頭 當沖及權證助增量能

2018-01-24 11:02

大盤重挫…外資沒落跑

2018-01-25 02:29

公司治理評鑑新政策 首重跨國翻譯資料

2018-01-24 16:41

連接器有題材 貿聯、良維有撐

2018-01-24 14:35

磐儀 布局車聯有成 逆勢揚

2018-01-24 14:35

鋼鐵股小跌 榮剛世紀鋼倒吃甘蔗股價有撐

2018-01-24 11:04

首季運價更勝預期 長榮海運揚帆

2018-01-24 14:33

健鼎子公司砸6.86億元 添購設備

2018-01-24 14:16

牧德去年EPS 10.86元 將配發10元現金股利

2018-01-24 16:14

大成鋼受惠美國鋁價揚升 股價彈升

2018-01-24 10:37

投顧：中光電2017年Q4獲利可望站上全年高峰

2018-01-24 10:59

連8紅後遇壓 台股開盤跌24點

2018-01-24 09:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top