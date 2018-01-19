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聯電子公司公告投資聯芯 總投資金額逾百億元

2018-01-19 14:52經濟日報 記者詹惠珠╱即時報導

聯華電子(2303)代子公司United Microchip Corporation公告取得聯芯集成電路製造(廈門)公司股權，總投資金額為24.54億人民幣，約是新台幣112.13億元。

聯芯集成電路製造(廈門)公司目前的資本額是90.17億元，此次計劃增資人民幣 2,453,680,000元。

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