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女子夜店遭痛毆 驗傷驚覺醫生就是犯人又被打一頓

2月台指期漲65點

2018-01-18 14:15中央社 台北18日電

台北股市今天終場漲66.77點，收11071.57點。2月台指期以11054點作收，上漲65點，與現貨相較，逆價差17.57點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，2月期貨10989點、3月期貨10974點。

台股今天終場漲66.77點，收11071.57點，成交金額新台幣1489億元。

2月台指期貨以11054點作收，漲65點，成交17萬8476口；3月期貨以11042點作收，漲68點，成交4054口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台灣期貨交易所台指期
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