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期貨商論壇／鴻海期 有望反彈

2018-01-04 04:38經濟日報 記者王淑以整理

新台幣走升，股匯齊揚，激勵加權指數開盤跳空走高，收盤上漲90點，指數重登10,800點之上。雖然大型權值股鴻海（2317）小跌收市，但預期即將跌深反彈，看好後市的投資人，可以個股期貨搶搭反彈列車。

技術面觀察，加權指數日線跳空上漲收紅K棒，短中期均線轉強；籌碼面部分，單日成交量能增加到1,399億餘元，外資上市現貨買超金額約38.29億元，期貨未平倉淨多單50,931口，外資現貨多單加碼、期貨多單減碼。

就個股期貨而言，鴻海目前遭法人賣超，股價超跌，不過基本面目前鴻海積極調整夏普體質成效顯著，日本東證一部公布上市企業市值，夏普2017年市值來到1.92兆日圓，較 2016年增加5,830億日圓，年增率達43%。市值排名從2016年第 98位上升到第74位。投資人可參考鴻海個股期貨搶反彈。

此外，鴻海旗下子公司富士康工業互聯網（FII） 決議赴中國A股掛牌，雖然鴻海要到2018年1月31日召開股東臨時會討論相關議案，不過法人普遍認為，趨勢已勢不可擋，未來的鴻海，已邁向轉型成控股公司之路。

FII申請上市，將給鴻海發展帶來巨大機遇，將有助集團留住關鍵人才，共用發展紅利，同時可充分運用中國人才、資金、市場以構建工業互聯網生態系統。（統一期貨提供）

鴻海期貨個股

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