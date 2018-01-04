期貨商論壇／選擇權 多方表態

2018-01-04 04:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王淑以 整理



昨（3）日1月選擇權買權權利金普遍上漲，且價外的10,900點和11,000點權利金更是翻了一倍以上，代表多方對後市信心仍強。不過本周仍有不少國際變化可能影響大盤走勢，建議以選擇權進行價差策略，鎖住下檔風險找尋獲利空間。

權重股成為昨日領漲現貨大盤的主力，如台積電7奈米技術受到外資看好，昨日股價收漲1.94%；其他金融和傳產權重股也受到多方支持，金融龍頭國泰金收漲1.85%，台塑化也收高2%以上，使得台指期得以延續漲勢，終場收漲81點至10,788點。

籌碼方面，外資期貨淨多單仍有50,931口，整體籌碼面逐步向多方傾斜；近期美元指數偏弱強化外資資金投入的意願，除了稅改案前景尚有疑慮外，美國預算赤字的擴大以及與北韓之間的地緣政治衝突都壓抑美元走勢，讓新台幣匯率來到近四年的新高，現階段仍對大盤走勢有所助益。

整體來看，台指期連收5日紅K，並接近10,800點關卡，自11月27日以來的跌幅已經收回大半，其他技術指標也多數偏多表態，極短線上行情依然可期。

不過，本周美國聯準會（Fed）將公布會議紀錄，周五也有12月的非農數據公布，可能影響大盤走勢，因此投資人可以思考以選擇權進行價差策略，鎖住下檔風險並找尋獲利空間。（元大期貨提供）