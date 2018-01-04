台指期有壓 別追高

2018-01-04 04:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王淑以 ／台北報導



周二美股大漲，標普500指數創新高，那斯達克指數收盤首度站上7,000點大關；台指期昨（3）日上漲80點至10,788點，基於最大未平倉量序列，買權維持在10,800點，永豐期貨副總廖祿民說，短線台指期在10,800點壓力沉重。

昨日台積電延續漲勢，激勵指數早盤開高走高越過10,800點，隨後雖盤中因追價買盤力道不足而一度使漲幅有所收斂，不過金融股尾盤再度拉抬向上，推升指數一舉站上10,800大關。

終場台股上漲90點或0.84%，收在10,801點，成交量能1,401億，較前一日增加356億。台指期部分，漲81點至10,789點，呈現逆價差。

由台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少1,049口，淨空單部位1,837口；投信淨空單減少68口，淨空單部位33,598口；外資淨多單減少1,211口，淨多單部位50,931口，外資持有期貨作多部位。

觀察選擇權籌碼，全月未平倉量put/call ratio從由1.94變動到1.84，大於中性值1，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在10,800點，賣權維持在10,200點，外資選擇權淨空單部位154,095口。

新開倉的台指期周選擇權方面，賣權未平倉量依舊大於買權格局不變，目前多方持續表態。

廖祿民說，昨日台指期選擇權的買權平均隱含波動率由9.02%升至9.48%，賣權平均隱含波動率由13.66%降至13.65%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

群益期貨協理林昌興認為，台股目前呈現多頭排列，短線雖然面臨前高壓力，但在下檔支撐逐漸墊高下，台股及台指期若有拉回仍可偏多操作。