親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
降價好屋精選
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

謝晨彥：迎接元月行情 夜盤可考慮操作買進買權

2017-12-29 13:30經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

豐彥財經執行長謝晨彥。 聯合報系資料照
豐彥財經執行長謝晨彥。 聯合報系資料照
分享

今日台指期衝高到10,600點以上， 多頭為封關行情作價，盤中價差幅度也拉大，但因為已屆封關且有元旦假期，交易人觀望而不敢貿然進場。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，可留意29日下午公布的外資未平倉淨多單水位，如果未減少，交易人可考慮利用夜盤交易時段，買進買權（Buy Call）等待開紅盤的走高行情。

今日金融期指開高後下滑，仍在平盤之上游走；電子期指扮演衝高要角，維持全場人氣；非金電期指今日有集團及法人作帳而強勢，買盤追加，盤中屢出現正價差。

今日個股期貨交投熱絡者包括：包括：微星、小型大立光、全新、台積電、鴻海、國喬、晶電、華通、嘉聯益、穩懋及大同。

謝晨彥表示，外資連三天加碼台指期多單，目前未平倉淨多單部位已接近11月初水準，當時指數位在10,700點附近；外資則連兩天買超現股；自營商選擇權也呈現偏多，PC Rito已拉過0.66，越過前波高值；籌碼面呈現偏多，加上新台幣兌美元近期的升值現象，股市有機會展開元月行情。

技術面上，大盤指數12月26日拉出黑棒而未再走低，多頭下檔防守成功，可視為整理階段要結束；指數10,550點可視為分水嶺，如能站穩10,550點就有機會往10,650點挑戰。

謝晨彥說，多頭拉上季線後再進行整理，就有可能出現一波行情。操作上，可以近月合約的買進買權（Buy Call）操作，如此可不受時間價值影響，加上目前買方成本相對不高；開紅盤時，指數走高就獲利了結，如果指數站穩季線可考慮續抱，如欲壓回則重新找介入買點。

外資台指期期貨
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

台指期 多方往上表態

2017-12-29 04:32

期貨商論壇／黃金期 盯緊季線

2017-12-29 04:32

期貨商論壇／國泰金期 將走強

2017-12-29 04:32

全民權證／台燿達運 二檔搶眼

2017-12-29 00:30

全民權證／儒鴻聚陽 選逾60天

2017-12-29 00:30

全民權證／宜特閎康 押長天期

2017-12-29 00:30

最牛一輪／台勝科利多 兆豐74俏

2017-12-29 00:30

頎邦牧德 四檔有看頭

2017-12-29 00:30

友達美律 挑價外15%內

2017-12-29 00:30

大立光精測 認購靚

2017-12-29 00:30

明年1月電子期金融期齊漲

2017-12-28 14:13

明年1月台指期漲88點

2017-12-28 14:13

元富證券推出智能行動選股App

2017-12-28 13:52

投信：政策中性、匯率偏升 A股2018展望佳

2017-12-28 12:17

Type-C應用漸廣 權證可留意這三檔

2017-12-28 11:26

期貨商論壇／台指期 保守操作

2017-12-18 00:01

期貨商論壇／選擇權 多頭受阻

2017-12-18 00:01

期交所期權學刊受肯定

2017-12-18 00:01
看更多

熱門文章

高殖利率股 下一波亮點

2017-12-29 00:30

賺到了嗎？台股萬點不墜 2017每位股民平均賺46萬

2017-12-29 11:40

台股周五封關 外資提前歸隊

2017-12-29 02:16

聯嘉光電上市案 證交所通過

2017-12-28 19:54

金可明年EPS 挑戰15元

2017-12-29 00:33

智擎新藥 美准臨床試驗

2017-12-29 04:32

旺宏衝製程 將擴大投資

2017-12-29 00:32

燿華明年獲利攀高

2017-12-29 00:32

地球膠帶澄清 不在珠海限汙令停產名單

2017-12-28 16:23

宏達電將參展CES 秀雙R

2017-12-29 00:32

雙主軸強棒 領軍攻高

2017-12-29 00:30

統一星巴克營收衝百億

2017-12-29 00:33

勝一出貨增 報價調漲

2017-12-29 00:33

燦坤辦蘋果回饋 營收補

2017-12-29 00:32

力晶今年業績約增一成 明年展望樂觀

2017-12-29 11:28

大同現增案爆疑雲 市場派請檢調獵鷹

2017-12-29 00:32

榮創轉型 鎖定小間距LED

2017-12-29 00:32

陸品牌夾擊 華碩新策略應戰

2017-12-29 00:32

佳能攻中高階數位相機

2017-12-29 00:32

台股首見萬點封關 全年上漲15%

2017-12-29 13:44

雷科今年EPS將逾3元

2017-12-29 00:32

華碩送紅包 衝手機業績

2017-12-29 00:32

就市論勢／被動元件塑化 可留意

2017-12-29 00:33

瑞軒本季TV出貨 看增30%

2017-12-29 00:32

萊鎂醫產品 獲上市許可

2017-12-29 04:32

iPhone X銷售旺 勁永Q4營收可望倍增

2017-12-29 10:17

矽格 今年獲利拚新高

2017-12-29 00:32

雄獅來勁 下季看旺

2017-12-29 00:30

外資提前歸隊、封關行情燒 台股開高走高

2017-12-29 09:47

集保招新血 徵FinTech人才

2017-12-29 00:30

王品新品牌 沐越試營運

2017-12-29 00:32

中電處分不動產 挹注EPS

2017-12-29 00:32

任天堂Switch明年出貨可望翻倍 帶旺這三檔權證

2017-12-29 09:43

美股續創高 台股拚首創萬點封關紀錄

2017-12-29 08:45

五福旅行社上櫃案 櫃買預計1月3日審議

2017-12-29 10:13

華航看明年營運 審慎樂觀

2017-12-29 00:32

打特色牌 後年拚500店

2017-12-29 00:33

朋億上櫃 啟動蜜月行情

2017-12-29 00:32

萊鎂醫睡眠呼吸中止症治療裝置 通過 TFDA 醫材認證

2017-12-28 16:23

佰鴻攻車用 今年EPS估0.9元起跳

2017-12-29 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top