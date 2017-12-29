謝晨彥：迎接元月行情 夜盤可考慮操作買進買權

2017-12-29 13:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



豐彥財經執行長謝晨彥。 聯合報系資料照 分享 facebook

今日台指期衝高到10,600點以上， 多頭為封關行情作價，盤中價差幅度也拉大，但因為已屆封關且有元旦假期，交易人觀望而不敢貿然進場。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，可留意29日下午公布的外資未平倉淨多單水位，如果未減少，交易人可考慮利用夜盤交易時段，買進買權（Buy Call）等待開紅盤的走高行情。

今日金融期指開高後下滑，仍在平盤之上游走；電子期指扮演衝高要角，維持全場人氣；非金電期指今日有集團及法人作帳而強勢，買盤追加，盤中屢出現正價差。

今日個股期貨交投熱絡者包括：包括：微星、小型大立光、全新、台積電、鴻海、國喬、晶電、華通、嘉聯益、穩懋及大同。

謝晨彥表示，外資連三天加碼台指期多單，目前未平倉淨多單部位已接近11月初水準，當時指數位在10,700點附近；外資則連兩天買超現股；自營商選擇權也呈現偏多，PC Rito已拉過0.66，越過前波高值；籌碼面呈現偏多，加上新台幣兌美元近期的升值現象，股市有機會展開元月行情。

技術面上，大盤指數12月26日拉出黑棒而未再走低，多頭下檔防守成功，可視為整理階段要結束；指數10,550點可視為分水嶺，如能站穩10,550點就有機會往10,650點挑戰。

謝晨彥說，多頭拉上季線後再進行整理，就有可能出現一波行情。操作上，可以近月合約的買進買權（Buy Call）操作，如此可不受時間價值影響，加上目前買方成本相對不高；開紅盤時，指數走高就獲利了結，如果指數站穩季線可考慮續抱，如欲壓回則重新找介入買點。