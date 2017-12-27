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林昌興：期權操作可採賣出買權 留倉跨年

2017-12-27 11:51經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台指期今（27）日開盤雖疲軟，但在現貨開盤走高後，買盤立即跟進做多，台指期隨大盤走勢一路緩步走高，但因為以傳產股漲勢較大，交易人傾向觀望而未見量能激增。

群益期貨協理林昌興表示，目前周選擇權與月選擇權在10,500點賣出買權（Sell Call）部位較大，如不易站上，短線的反壓更沈重，交易人可考慮在10,500點建立部位收取時間價值，逢低則建立多單部位。

今日三大類股期指中，非金電期指走勢最為凌厲，金融期指也緩步揚升，電子期指雖在平盤之上，走勢相對較為溫吞。或因為是接近年底且Apple股價收盤跌2%，交易人不敢躁進作多台指期，台指期今日交易量尚稱持穩。

今日個股期貨交投較熱絡者有：創意（3443）、國喬、中石化、嘉聯益、宏碁、晶電、穩懋、台積電、亞光、華通。

林昌興表示，技術面遇到月線下彎，目前大盤指數在10,550~10,400點區間震盪機率大，逢低可偏多建立部位，但逢高則可考慮賣出買權（Sell Call）以收取時間價值因應盤勢，目前波動率較低，指數在區間整理可能性高。

外資未歸隊下，摩台指明（28）日進行結算，影響指數波動機率並不大；如果要留倉部位跨年，就建議要以賣出買權為主要策略。

今日早盤緩步走揚，林昌興說，主要是傳產金融股強勢，電子股零星表態，外資尚處在假期階段，以集團與投信為主的內資積極作帳個股，以致大盤指數在區間整理，多以個股表現為主。如果金融與傳產股具支撐則大盤底部可望形成；此外，新台幣匯率走強，外資也未見大量匯出局面，對於股市築底也具正面助益。

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