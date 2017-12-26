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宅經濟發威遊戲廠迎旺季 權證留意這兩檔

2017-12-26 10:54經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

《三國群英傳-霸王之業》提供玩家獨特開放性沙盤策略、無固定套路規則。圖／宇峻奧汀...
《三國群英傳-霸王之業》提供玩家獨特開放性沙盤策略、無固定套路規則。圖／宇峻奧汀提供
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隨著各家遊戲廠商在年底前陸續推出新遊戲或進行遊戲改版，台北國際電玩展1月25日至29日展開，對股價有助攻效果。

隨著寒假來臨，各遊戲廠過年時會發紅包與年終獎金，玩家儲值機率大，宅經濟將發酵，法人建議可留意關注相關概念股如宇峻（3546）、智冠

法人指出，宇峻《三國群英傳-霸王之業》10/18上市，帶動宇峻營收大幅成長，在《霸王之業》排名穩定，且明年第1季還有五款遊戲上市，營收將續強，預估宇峻今年EPS 3.8元，2018年EPS 7.49元。此外，智冠是台灣最大的遊戲儲值點數業者，市佔率 60%，受惠於各家遊戲廠商推出新遊戲與公司舉辦 MyCard 儲值促銷活動，有助於營收將轉強，預估智冠2017年EPS 3.71 元，明年EPS 4.29元。

權證發行商表示，若看好宇峻、智冠短、中期表現，可挑價外15%至價平、60天期以上的相關權證，例如，連結宇峻的認購權證宇峻國泰75購01（733002）、宇峻凱基75購01（732859）、宇峻群益74購01（732378）;或連結智冠的認購權證智冠元大73購01（731956）、智冠國票73購01（731835）等等。

而在國際股市方面，美股昨日因聖誕節休市一天。

宇峻智冠
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