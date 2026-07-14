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亞都麗緻餐飲撐起半邊天 看旺第4季商機

中央社／ 台北14日電

亞都麗緻去年營收寫下疫情後新高，今年持續邁向成長，今年上半年營收年增15.2%，住宿與餐飲雙強，占比約各半，第3季有暑假出國旺季，會是飯店傳統淡季，第4季受惠節慶效應與企業年終聚餐挹注，看好重啟營運動能。

台北亞都麗緻飯店旗下法式餐廳La Brasserie巴賽麗廳，將於16日起推出新菜單，聚焦法國各區地方料理。亞都麗緻表示，近年餐飲需求暢旺，巴賽麗廳去年營收成長3成，主要受惠大環境經濟暢旺。

麗緻餐旅集團總經理徐宜寧表示，2025年是麗緻餐旅在疫情後穩健復甦、重新展現成長動能的一年，營收創下疫情以來新高，今年上半年也持續成長。

亞都麗緻今年上半年營收新台幣2.52億元，年增15.2%，主管指出，住宿與餐飲表現都成長，占比約各半。館內3間餐廳中，天香樓有宴會廳，貢獻最大，約占營收60%，巴賽麗廳、巴黎廳1930x高山英紀貢獻相當，目前在台北3家百貨公司設櫃的麗緻坊也挹注營收。

亞都麗緻指出，暑假是國人出國旅遊旺季，在減少餐飲、住宿需求下，第3季是飯店業傳統淡季，中東局勢持續牽動地緣政治，油價波動再起，若企業預算減少，對商務客為主的飯店有影響；第4季受惠耶誕節等節慶效應，以及企業年終聚餐等，看好營運動能。

疫情 營收 法國

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