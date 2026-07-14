快訊

顧客至上？新版職場不法侵害指引增「奧客條款」 雇主應優先保護員工

考生笑了！115數乙解答一次看 計算量不大、最後仍有「魔王題」

下班帶傘！8縣市發布豪大雨特報 一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

昕奇雲端第2季自結獲利4,461萬元 EPS 1.48元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

昕奇雲端（7747）14日公告第2季自結獲利，營業利益4,859萬元，歸屬母公司淨利為4,461萬元，每股盈餘1.48元，單季獲利表現再創新高。上半年累計營業利益8,902萬元，歸屬母公司淨利為8,272萬元，每股盈餘2.74元。法人指出，獲利持續創高主要是由AI相關雲端服務需求強勁所帶動。

法人表示，昕奇雲端在第1季時便創下歷史新高，第2季延續成長動能，再創佳績，主要是反映AI推論與訓練需求大增，Google Cloud Platform（GCP）工作負載呈現數倍成長，同時新創客戶對multi model AI應用需求強勁。

此外，昕奇雲端於第1季時取得Anthropic授權經銷夥伴資格，可透過AWS Bedrock經銷並協助客戶啟用Claude大語言模型，為營運成長再添一分動能。展望未來，昕奇雲端正從雲端成本優化夥伴轉為支持新創客戶駕馭AI的全方位合作夥伴。

延伸閱讀

志聖獲利／自結上半年 EPS 為7.16元

家登海外業務拓展成績佳 第2季營收23.15億元創單季新高

世芯6月合併營收暴衝 月增84% 推升第2季業績站上近一年高點

上市櫃營收三旺 6月5.6兆、上季16.1兆、上半年29.9兆…同創新高

相關新聞

上櫃公司6月單月營收年增38%、前六月累計年增25% 半導體成長最多

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，891家上櫃公司（含KY公司30家）皆已於7月13日以前完成6月營收申報作業。

和運租車第3季掛牌 擴大布局AI、綠能移動

全台汽車租賃龍頭、和泰集團旗下移動服務事業和運租車（7855）上市申請已核准，預計於2026年第3季掛牌上市，並將於7月16日舉辦上市前業績發表會，成為國內首家上市的汽車租賃業者，也為和泰集團移動服務版圖再添重要里程碑。

和泰集團再添生力軍 小金雞和運租車8月掛牌上市

全台汽車租賃龍頭、和泰集團旗下移動服務旗艦和運租車，預計將於8月中旬掛牌上市，董事長劉源森指出，和運租車近年來持續深化長租、短租、共享移動及中古車等多元事業布局，營運規模穩健擴張，已逐步建立起完整的智慧移動服務體系。

邑錡獲利／自結5月每股虧損0.05元 虧損幅度收斂

邑錡（7402）因近期股價多次達注意交易資訊標準，14日公告5月自結稅後虧損172萬元，較去年同期虧損152.4萬元收斂，單月每股虧損0.05元。

家登6月營收月增11%

家登（3680）昨（13）日公告6月營收7.52億元，月增11%，年增37.9%；上半年營收41.8億元，年增22%。

印能6月合併營收月減20%

印能（7734）昨（13）日公告6月合併營收2.3億元，月減20.59%，並較去年同期衰退6.43%；上半年合併營收17.89億元，年增63.09%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。