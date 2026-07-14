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樂觀看待下半年市場需求 雅特力盤中逆勢漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
雅特力董事長暨總經理王國雍。本報系資料庫
雅特力董事長暨總經理王國雍。本報系資料庫

智原旗下微控制器（MCU）廠雅特力-KY（6907）上半年業績展現強勁的成長動能，其14日盤中股價不畏大盤下挫，逆勢衝上漲停價位。

雅特力以32位元MCU為業務主力，6月與第2季業績雙創歷史新高，6月合併營收為3.7億元，連四個月刷新紀錄，月增20％，較去年同期成長達114％，第2季合併營收為9.6億元，季增幅度為47％，年增102％，連兩季攀上新高峰，帶動上半年累計合併營收達16.2億元，年增90％，不但是歷年同期新高，也已接近去年全年營收16.66億元的規模。

雅特力上半年累計營收已達成與去年全年相近的營收規模，該公司認為，這充分展現其在產品競爭力、客戶基礎深化與供應鏈管理上的實力，並對於下半年市場需求及中長期發展維持樂觀態度。

雅特力強調，目前下半年訂單需求相對明確，能見度正逐步向年底延伸。同時，該公司將持續聚焦四大戰略方向，包括產品技術升級、供應鏈穩定、客戶服務與全球市場拓展，且積極把握各項市場機會。

營收 智原 股價

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