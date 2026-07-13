捷流營收／受惠出貨旺季第2季5.93億元、季增3.2% 創近四個季度新高

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布6月合併營收2.16億元，月增10.4%、年減4.5%；第2季合併營收5.93億元，季增3.2%、年減1.1%，為近四個季度新高；累計上半年合併營收11.67億元、年增2.6%。

捷流表示，第2季向為公司傳統出貨旺季，主要受惠相關客戶訂單出貨成長，帶動整體產能稼動率維持良好水準，挹注第2季營收改寫近四個季度新高表現。

捷流憑藉近年積極深化多元產業接單能力，並持續投入高壓、高溫、低洩漏等嚴苛工況所需的關鍵閥門技術，以掌握新一輪擴建潮商機。

值得注意的是，受惠半導體、電子及高科技廠務訂單暢旺，目前捷流整體接單能見度已看到明年第1季。

捷流指出，AI、高效能運算、先進製程與高階電子製造需求持續擴大，全球半導體與高科技電子產業正進入新一輪資本支出與廠務系統升級周期，也推升捷流整體訂單能見度維持6至8個月的水準。

尤其，高科技廠房對廠務系統穩定性、安全性及流體控制精準度的要求同步提升。

捷流可依不同產業工況提供流體開關、阻斷與控制等解決方案，並已成為國際主要半導體晶圓大廠及電子廠合格供應商，奠定集團拓展半導體及高科技客戶接單的重要基礎，後續隨著高科技客戶擴廠與廠務升級專案延續，有助於墊高整體訂單量能。

另外，捷流多年來陸續取得ISO 9001、ABS（美國驗船協會）、PED（歐盟壓力設備指令）、ATEX（歐盟防爆認證）、API（美國石油協會）等多項國際品質與產業認證，也奠定捷流多元產業業務接單優勢。

展望未來，捷流表示，在全球能源轉型、船舶低碳升級、半導體產業持續擴張，以及電子製造廠務需求提升等趨勢帶動下，捷流除掌握各產業發展機會，同時深化高階閥門技術研發、優化產能配置與生產效率，有望穩健提升公司在高階流體控制市場的競爭力。