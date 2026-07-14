威世波 16日登興櫃

網通廠正文轉投資光通訊廠威世波（7930）將於本周四（16日）登錄興櫃，董事長陳曉昇昨（13）日受訪表示，隨著AI及資料中心帶動光通訊需求，威世波將以CW Laser為核心，結合外部光源（ELS）及高速光模組，打造AI資料中心光引擎核心光源，積極搶攻高速光互連商機。

威世波去年合併營收7.33億元，年增146.3%；歸屬母公司業主淨利672萬元，年增201.4%，每股純益0.23元。今年首季合併營收2.32億元，年增98.3%，反映高速光通訊產品出貨暢旺。

威世波與幾家大廠都頗有淵源，陳曉昇出身英特爾，也是國內光通訊大廠波若威共同創辦人。陳曉昇透露，波若威曾是威世波的代工夥伴。

談到產業趨勢，陳曉昇指出，光通訊模組市場已是陸企的天下，台廠最有機會的是主動元件領域，威世波為此投入CW Laser的研發，專注製程設計，並透過委外代工生產，近期投入4.5億元的中壢新廠以封裝測試為主。