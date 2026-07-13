威世波7月16日登錄興櫃 打造AI光引擎核心光源CW Laser 迎高速成長

光通訊大廠威世波（7930） 將於2026年7月16日登錄興櫃。威世波成立於2005年，長期專注於高速光通訊及網路通訊產品之研發、製造與銷售，主要產品包括高速光通訊模組（Optical Transceiver Module）、主動式光纖（AOC）、高速銅纜（DAC）、外部光源模組（ELS）及連續波雷射晶片（CW Laser Chip）等，產品應用涵蓋AI資料中心、高效能運算、雲端服務及高速交換器等市場，積極掌握全球高速傳輸需求成長商機。

威世波實收資本額為新台幣3.38億元，主辦承銷商為永豐金證券。受惠AI應用快速發展及資料中心持續升級，高速傳輸需求大幅提升，帶動公司營運規模持續成長，2025年合併營收達7.33億元，較2024年度的2.98億元大幅成長146.3%；營業利益1,166萬元，歸屬母公司業主稅後純 益672萬元，分別年增129.4%、201.4%；2025年每股純益0.23元，營收與獲利呈現同步提升。延續成長動能，威世波2026年第一季合併營收達新台幣2.32億元，較2025年同期成長98.3%，受惠高速光通訊產品出貨持續成長，公司營運動能穩健延續。

威世波表示，公司採垂直整合營運模式，產品布局涵蓋晶圓設計、關鍵光源元件至高速光通訊模組製造，掌握核心技術、供應鏈及成本競爭優勢。並自主開發DFB雷射、高功率CW Laser及高速光通訊關鍵元件，目前已應用於光收發模組及BOSA次模組產品，未來將持續提升產品整合能力、供應鏈穩定性及客製化服務優勢。

威世波董事長陳曉昇表示，AI運算需求快速成長，正帶動高速光通訊由400G邁向800G及1.6T世代。威世波以CW Laser為核心，結合外部光源（ELS）及高速光模組，打造AI資料中心光引擎核心光源，積極搶攻高速光互連商機。

陳曉昇進一步指出，隨著矽光子（Silicon Photonics）及共同封裝光學（CPO）技術快速發展，高功率CW Laser已成為高速光互連不可或缺的核心光源。威世波目前已完成70mW至400mW以上高功率CW Laser產品布局，可支援800G、1.6T及未來更高速光通訊應用。其中，70mW及100mW產品已進入客戶驗證階段，預計今年第四季開始出貨；200mW產品持續開發，400mW以上產品則預計於2027年陸續量產，提供完整功率規格產品，滿足AI高速光通訊市場需求。

展望未來，陳曉昇表示，隨著AI資料中心、矽光子及CPO技術持續發展，高功率CW Laser將成為推動高速光通訊升級的重要關鍵。威世波將持續深化CW Laser技術、封裝能力及高速光模組等關鍵產品布局，攜手全球客戶掌握AI高速光通訊產業成長契機，打造公司長期成長動能。