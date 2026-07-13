聽新聞
0:00 / 0:00
兆捷6月營收年增30％ 下半年自製高階特殊氣體占比可望提升
專業電子特殊氣體供應商兆捷科技（6959）今日公布2026年6月合併營收新台幣5185.2萬元，比去年同期成長30％；累計上半年合併營收314,725仟元，則略比去年同期減少3％。
兆捷表示，6月營收成長主要受惠於高階氣體產品業務持續放量，帶動整體營收結構持續優化。隨著自製特殊氣體產品陸續完成客戶驗證，並自下半年起逐步導入量產，公司預期自製氣體業務營收占比將持續提升，成為推動未來營運成長的重要動能。
公司進一步指出，上半年營收較去年同期略減，主要係本期尚未有設備營收貢獻，而氣體營收則較去年同期明顯成長。預期下半年氣體營收將持續成長，並持續挹注全年成長動能。
在產品佈局方面，兆捷表示，下半年將以自製薄膜沉積氣體及植入氣體為主要獲利成長動能。其中，薄膜沉積氣體已通過一級面板大廠驗證，預計第四季開始量產出貨。自製植入氣體則已陸續完成一級客戶高階製程產線驗證，同樣預計於第四季開始放量出貨，進一步挹注營收。
此外，公司自製氟系清潔氣體驗證進度持續推進，預計明年第一季完成客戶認證後正式導入量產；新開發的前驅氣體產品則已於銅鑼新廠建置產線，並著手準備送樣，將依客戶時程陸續展開驗證。兆捷表示，隨著薄膜沉積氣體、雷射氣體、蝕刻氣體、前驅氣體、植入氣體、清潔氣體等產品線佈局逐步完善，各項自製氣體產品將依客戶驗證進度陸續導入量產，高毛利的自製產品營收占比可望持續提升，並成為推動公司中長期營運成長及獲利的重要動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。