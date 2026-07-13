上奇營收／6月3.82億元、年減8％ 續攻雲端服務市場

富邦證券輔導的大鵬科技（7689）自7月13日起受理競價拍賣作業。這次承銷方式採競價拍賣及公開申購方式辦理，競拍底價為每股159.32元，自7月13日起競價拍賣至7月15日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於7月16日開始公開申購。

2026-07-13 11:41