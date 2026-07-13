光通訊新兵威世波登錄興櫃 AI應用帶動營收快速成長

光通訊大廠威世波（7930）將於2026年7月16日登錄興櫃。威世波成立於2005年，長期專注於高速光通訊及網路通訊產品之研發、製造與銷售，主要產品包括高速光通訊模組（Optical Transceiver Module）、主動式光纖（AOC）、高速銅纜（DAC）、外部光源模組（ELS）及連續波雷射晶片（CW Laser Chip）等，產品應用涵蓋AI資料中心、高效能運算、雲端服務及高速交換器等市場，積極掌握全球高速傳輸需求成長商機。

受惠AI應用快速發展及資料中心持續升級，高速傳輸需求大幅提升，帶動公司營運規模持續成長，2025年合併營收達新台幣7.33億元，較2024年度的2.98億元大幅成長146.3%；營業利益1,166萬元，歸屬母公司業主稅後淨利672萬元，分別較前一年度成長129.4%、201.4%；2025年每股純益（EPS）0.23元，營收與獲利呈現同步提升。延續成長動能，威世波2026年第1季合併營收達新台幣2.32億元，較2025年同期成長98.3%，受惠高速光通訊產品出貨持續成長，公司營運動能穩健延續。

威世波董事長陳曉昇表示，AI運算需求快速成長，正帶動高速光通訊由400G邁向800G及1.6T世代。威世波以CW Laser為核心，結合外部光源（ELS）及高速光模組，打造AI資料中心光引擎核心光源，積極搶攻高速光互連商機。