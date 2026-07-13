竣邦越南織染二廠動土 鎖定高附加價值機能布料商機

竣邦-KY（4442）因應全球供應鏈重組與國際品牌客戶加速推動生產基地多元化趨勢，近日正式舉行越南織染二廠動土典禮，象徵公司全球化布局邁入新階段。竣邦-KY指出，東南亞已成為全球紡織供應鏈重要據點，品牌客戶對越南供應能力需求明顯提升，公司除既有越南供應鏈生產管理中心、自有後加工廠及當地銷售據點外，目前亦積極推進建置越南織染二廠，未來將打造涵蓋織布、染整及後加工，包括印花、貼膜、打孔等製程的一貫化生產基地，進一步提升整體供應鏈整合能力與服務效率。

竣邦-KY進一步指出，旗下越南織染二廠將聚焦越南當地產能相對稀缺的薄布、彈性布等高附加價值機能布料，同步導入數位化管理，結合綠色製程規劃，朝智慧化及永續化工廠方向發展。未來並將整合集團既有數位布料圖書館、3D模擬服裝設計及雲端選布平台，縮短樣布往返時間並提升開發效率，強化與國際品牌客戶合作黏著度，創造未來營運正面效果。

另一方面，竣邦-KY亦持續推進產品升級與永續布料開發，包括持續發展Textile-to-Textile回收技術、PFAS Free全產品線導入，以及防水透濕、複合機能等高附加價值布料開發，以符合品牌客戶永續規劃與歐盟相關規範要求，公司認為數位化與永續發展已成為全球紡織產業的重要競爭力，竣邦-KY將持續透過創新技術與產品升級，提升產品附加價值與市場競爭優勢。

竣邦-KY日前公告6月合併營收達1.67億元，較去年同期成長36.2％；第2季合併營收達5.73億元，較去年同期成長26.9％；累計上半年合併營收達10.10億元，較去年同期成長17.2％，三項營收表現皆創歷年同期新高。

竣邦-KY表示，今年第2季營收改寫單季歷史新高，主要受惠運動領域訂單出貨認列暢旺，不僅運動領域主力客戶持續加大訂單拉貨力道，近年新開發且具市場潛力的高端運動休閒品牌新客戶訂單亦持續放量，帶動第2季運動領域占整體營收比重提升至約51％，成為推升單季營運成長的重要動能。

展望下半年營運，竣邦-KY樂觀看好目前整體接單、專案開發及客戶拉貨能見度維持良好水準，由於公司產品應用涵蓋運動、戶外、滑雪、衝浪、工裝與袋材等多元領域，各應用市場本身具備不同產業淡旺季與產品出貨周期，營運觀察仍以季度表現較能反映實際接單與出貨趨勢。

此外，旗下越南新廠目標2027年下半年投產後，公司將具備先行供應優勢，不僅可協助品牌客戶縮短產品開發與供貨時程，也有助於快速承接全球供應鏈重組所帶來的新訂單需求，目前已有部分客戶提前洽詢越南織染二廠產能訂單供應，有望隨著新廠產能逐步開出，進一步提升竣邦-KY於國際供應鏈競爭力與中長期營運成長動能。