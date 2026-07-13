利多出盡？光洋科6月營收年增逾七成 盤中卻亮綠燈跌停

靶材大廠光洋科（1785）雖繳出6月營收46.08億元、年增高達70.84%的亮眼成績，13日股價卻遭遇沉重賣壓，早盤殺至跌停價129.0元後，截至下午13點05分，股價仍重挫14.0元、跌幅達9.79%，成交量放大至逾2.7萬張。

市場分析，主要受到國際貴金屬價格近期連番回落影響，加上聯準會高利率政策預期令黃金避險需求驟降，拖累整體貴金屬回收族群應聲下挫，引發法人資金短線觀望，導致股價呈現急跌走勢。

不過，本周16日台積電法說會即將登場，身為關鍵供應鏈成員的光洋科，外資雖短線調節，但中長期產業布局仍具動能。法人指出，光洋科上半年累計營收307.70億元，年增高達73.18%，且旗下高階陶瓷產品已成功打入晶圓大廠CoWoS平台進行測試。

隨著下半年先進製程材料用量逐步顯現，加上高頻寬記憶體（HBM）等新業務驅動，雙核心布局將有望在金價波動引發的短線修正後，持續支撐未來營運展望。