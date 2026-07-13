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聯發國際營收／6月1.1億元、上半年6.11億元 雙創歷史同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
UG西雅圖第二家門市六月開幕，吸引大批消費者排隊。 聯發國際/提供
UG西雅圖第二家門市六月開幕，吸引大批消費者排隊。 聯發國際/提供

擁雙茶飲品牌Sharetea歇腳亭和UG的聯發國際（2756）公告6月營收達1.1億元，月增5.38%，年增4.80%，創下歷史同期新高。累計今年上半年營收達6.11億元，年增21.69%，寫下同期新高紀錄。

展望第3季，聯發國際表示，隨著夏季為手搖飲旺季，在新品推動及會員經營持續發酵下，營收可望逐月增加。同時，公司積極布局餐食事業，除了既有的Mamak檔餐廳升級轉型外，也籌劃開設馬來西亞知名肉骨茶品牌「新峰肉骨茶」的合資首店，未來新品牌將與茶飲事業形成「雙引擎」成長模式，加速拉升集團營收規模與獲利能力。

聯發國際今年持續推動「四大飛輪」成長策略，包含茶飲事業、餐食事業、海外市場及供應鏈平台四大核心動能，四大成長引擎相互帶動，持續提升品牌競爭力、營運效率及集團整體成長動能。

茶飲布局方面，聯發國際強打Sharetea歇腳亭和UG雙品牌策略，深耕台灣並加快布局海外市場，在重點布局的美國市場，6月於西雅圖開出北美第6家UG門市，新店開幕後營運表現優於預期，再次驗證UG 北美單店營運模式已具備高度複製能力，為後續加盟拓展及區域代理奠定良好基礎。

截至2026年上半年，UG全球門市達80家，其中包括台灣70家、北美6家、香港3家及馬來西亞1家，台灣市場持續受惠於新品策略、會員經營及品牌影響力提升；海外市場則穩步拓展北美、東協及澳洲等重點市場，品牌國際化布局持續加速，也為集團穩定挹注營收成長。

聯發國際表示，隨著公司四大飛輪策略持續發酵，海內外市場進入收成階段，以及餐食事業正式加入營運，公司對未來營運審慎樂觀，並有信心持續提升營收規模和獲利能力，朝著打造全球餐飲品牌集團的長期目標穩健邁進。

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