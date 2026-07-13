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兆捷營收／6月5,185萬元 、年增30％ 下半年自製高階產品占比可望提升

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

電子特殊氣體供應商兆捷（6959）公布6月合併營收5,185萬元，年增30.25%；上半年累計營收3.14億元，年減3.01%。

兆捷表示，6月營收成長，主要受惠於高階氣體產品業務持續放量，帶動整體營收結構持續優化。隨著自製特殊氣體產品陸續完成客戶驗證，並自下半年起逐步導入量產，公司預期自製氣體業務營收占比將持續提升，成為推動未來營運成長的重要動能。

該公司進一步指出，上半年營收較去年同期略減，主要係本期尚未有設備營收貢獻，而氣體營收則較去年同期明顯成長。預期下半年氣體營收將持續成長，並持續挹注全年成長動能。

在產品佈局方面，兆捷表示，下半年將以自製薄膜沉積氣體及植入氣體為主要獲利成長動能。其中，薄膜沉積氣體已通過一級面板大廠驗證，預計第四季開始量產出貨。自製植入氣體則已陸續完成一級客戶高階製程產線驗證，同樣預計於第四季開始放量出貨，進一步挹注營收。

此外，公司自製氟系清潔氣體驗證進度持續推進，預計明年第一季完成客戶認證後正式導入量產；新開發的前驅氣體產品則已於銅鑼新廠建置產線，並著手準備送樣，將依客戶時程陸續展開驗證。兆捷表示，隨著薄膜沉積氣體、雷射氣體、蝕刻氣體、前驅氣體、植入氣體、清潔氣體等產品線佈局逐步完善，各項自製氣體產品將依客戶驗證進度陸續導入量產，高毛利的自製產品營收占比可望持續提升，並成為推動公司中長期營運成長及獲利的重要動能。

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