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富邦證券輔導大鵬科技 7月13日起受理競拍

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券輔導的大鵬科技自7月13日起受理競價拍賣作業。大鵬科技董事長張再發(中)、董事許麗美(左四)，與富邦證券董事長程明乾(右四)、董事葉公亮(右三)於業績發表會上合影。(富邦證券/提供)
富邦證券輔導的大鵬科技自7月13日起受理競價拍賣作業。大鵬科技董事長張再發(中)、董事許麗美(左四)，與富邦證券董事長程明乾(右四)、董事葉公亮(右三)於業績發表會上合影。(富邦證券/提供)

富邦證券輔導的大鵬科技（7689）自7月13日起受理競價拍賣作業。這次承銷方式採競價拍賣及公開申購方式辦理，競拍底價為每股159.32元，自7月13日起競價拍賣至7月15日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於7月16日開始公開申購。

大鵬科技主要從事智慧安防警報系統及遠距照護警報設備的研發、設計、製造與銷售，長期深耕無線射頻通訊技術領域，並建立自主無線通訊技術平台。公司憑藉優異的研發實力、產品品質及客製化整合能力，已成功切入歐美主要電信業者、智慧安防服務業者與長照照護機構供應鏈，並與多家國際知名客戶建立長期穩定合作關係。隨著終端市場需求持續成長及客戶業務規模擴大，目前訂單能見度維持良好水準。

營運表現方面，大鵬科技自2023年度至2025年度營業收入分別為28.88億元、36.98億元與44.61億元，年複合成長率達24.2%；每股盈餘分別為2.24元、5.06元及10.38元，年複合成長率達115.3%，獲利表現亮眼。面對全球供應鏈重組、關稅政策調整與匯率波動等外部環境挑戰，大鵬科技持續透過深化與國際客戶合作關係、拓展多元市場布局及提升產品差異化優勢等策略，帶動營收及獲利穩健成長。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，隨著人工智慧（AI）、物聯網（IoT）及智慧聯網技術快速發展，應用場域日益多元，全球高齡化趨勢亦帶動長照相關設備需求持續攀升；另一方面，歐美智慧居家安防普及率持續提高，帶動產業規模穩定成長，預期全球智慧安防與長照市場仍具穩健成長空間。大鵬科技憑藉無線通訊技術實力、完整產品布局及穩固的國際客戶基礎，可望持續受惠於產業發展趨勢，未來營運成長動能值得期待。

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