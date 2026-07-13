PCB、載板股火力全開 臻鼎、南電亮燈

PCB與IC載板族群13日早盤全面點火，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）盤中強勢攻上646元漲停，載板三雄同步獲買盤追捧，南電（8046）衝上1,335元漲停；欣興（3037）最高來到948元，盤中暫報931元、上漲6.4%；景碩（3189）暫報810元、上漲1.89%。

臻鼎-KY 6月營收170.33億元，月增5.1%、年增32.8%，創歷年同期新高；第2季營收484.31億元、年增26.8%，上半年營收891.59億元、年增13.9%，單月、單季與上半年均改寫同期紀錄。公司看好下半年消費性電子新品備貨，加上AI伺服器、光通訊及IC載板需求，營運動能將持續升溫。

載板三雄營收表現同樣亮眼。南電6月營收46.8億元，月增5.5%、年增50%，上半年營收247.53億元、年增37.2%，成長幅度為三雄之冠；欣興6月營收148.97億元，月增5.9%、年增36.3%，並創單月歷史新高，上半年營收803.36億元、年增28.42%。

景碩6月營收42.24億元，月增0.6%、年增32.3%；第2季營收124.96億元，季增12.5%、年增30.7%，單月及單季均創新高。公司指出，主要受惠CPU平台需求成長，以及ABF載板與記憶體市場維持強勁，市場也預期下半年新平台、新產品放量，營收及毛利率有望優於上半年。

日本大和證券先前指出，受AI伺服器需求維持強勁，加上代理 AI帶動通用伺服器需求自今年初回升，載板供應吃緊程度在過去三個月進一步升高；其中南電在2028年前大幅增加產能的空間有限，反而具備較大的報價調整能力，有利產品平均售價與獲利表現。

此外，根據彭博資訊上周報導，欣興擬發行5,000萬單位全球存託憑證，募資規模最高約14億美元，資金將用於支應海外原物料採購。市場解讀，大規模募資反映欣興正為AI帶動的高階載板需求與原材料供應預作準備，也強化市場對載板景氣進入新一輪擴張周期的預期。