家碩營收／6月1.47億、雙位數成長 機台出貨動能漸入佳境

家碩（6953）說明，115年6月營收1.47億元，與去年同期相比成長27.62%。累積115年1至6月合併營收6.34億元，與去年同期比較成長7.2%。公司表示，6月營收較去年同期成長，主要受惠於半導體先進製程需求強勁，以及機台設備出貨持續放量，第2季至第3季出貨動能可望持續增溫，帶營收可望逐步攀升。

展望下半年，該公司提到，受惠於半導體先進製程持續推進，市場預期115年EUV光罩需求將維持雙位數成長趨勢，預期會帶動家碩EUV光罩儲存設備及其他相關設備需求持續增加，進一步挹注營運成長。

家碩深耕光罩相關設備領域多年，隨著客戶持續擴充先進製程產能，機台出貨持續增溫；除台灣市場外，公司亦持續拓展海外市場，於美國、日本及新加坡等地皆有業務進展及訂單斬獲，展現產品競爭優勢與全球市場布局成果。此外，隨著國際晶圓代工大廠及DRAM大廠持續推進EUV製程布局，家碩已參與相關供應鏈並扮演重要角色，有望持續受惠於先進製程投資趨勢，帶動相關設備出貨成長，為未來營運增添新動能。

公司表示，經營團隊將持續投入技術研發，聚焦自動化智慧製造及ESG等關鍵趨勢，深化產品布局，並配合客戶需求提升整體競爭力，樂觀看好全年營運表現。家碩秉持「用心服務、創新專注」的企業核心價值，專注於半導體微影製程傳載自動化設備。公司在光罩清洗、交換、儲存與檢查到充氣技術已深耕多年，研發團隊有堅強的專利布局，品質穩定且高附加價值已獲得多家國際大廠認證採用，進入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈。