快訊

打不過就加入？Disney+傳評估推免費版 迎戰YouTube

美伊停火25天生變？川普下令擴大空襲 伊朗撂重話

聽新聞
0:00 / 0:00

家碩營收／6月1.47億、雙位數成長 機台出貨動能漸入佳境

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
家碩總經理詹印豐。記者尹慧中／攝影
家碩總經理詹印豐。記者尹慧中／攝影

家碩（6953）說明，115年6月營收1.47億元，與去年同期相比成長27.62%。累積115年1至6月合併營收6.34億元，與去年同期比較成長7.2%。公司表示，6月營收較去年同期成長，主要受惠於半導體先進製程需求強勁，以及機台設備出貨持續放量，第2季至第3季出貨動能可望持續增溫，帶營收可望逐步攀升。

展望下半年，該公司提到，受惠於半導體先進製程持續推進，市場預期115年EUV光罩需求將維持雙位數成長趨勢，預期會帶動家碩EUV光罩儲存設備及其他相關設備需求持續增加，進一步挹注營運成長。

家碩深耕光罩相關設備領域多年，隨著客戶持續擴充先進製程產能，機台出貨持續增溫；除台灣市場外，公司亦持續拓展海外市場，於美國、日本及新加坡等地皆有業務進展及訂單斬獲，展現產品競爭優勢與全球市場布局成果。此外，隨著國際晶圓代工大廠及DRAM大廠持續推進EUV製程布局，家碩已參與相關供應鏈並扮演重要角色，有望持續受惠於先進製程投資趨勢，帶動相關設備出貨成長，為未來營運增添新動能。

公司表示，經營團隊將持續投入技術研發，聚焦自動化智慧製造及ESG等關鍵趨勢，深化產品布局，並配合客戶需求提升整體競爭力，樂觀看好全年營運表現。家碩秉持「用心服務、創新專注」的企業核心價值，專注於半導體微影製程傳載自動化設備。公司在光罩清洗、交換、儲存與檢查到充氣技術已深耕多年，研發團隊有堅強的專利布局，品質穩定且高附加價值已獲得多家國際大廠認證採用，進入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈。

半導體 營收 家碩

延伸閱讀

家登營收／6月7.52億元 美國初期零件加工產線建置預計第4季啟用

日本半導體ETF今日發動暴漲！00954、00951盤中飆近4％展現超強反彈力

明鈞源本月併入財報 利機營收與毛利可望提升

宏碁資訊、展碁 6月創佳績

相關新聞

領股利是左手換右手？陳重銘駁除息假議題：挑對公司「填息就是淨賺」

財經專家陳重銘駁斥「領股利只是左手換右手」的觀點。他指出，只要公司能夠填息，配發的股利便是實質收益。他以中信金為例，強調選擇優質企業的存股策略可穩健獲利，股利實為真正的淨賺。

台股48,000點震出少年股神？捧1.4億現金買台中豪宅 網酸：這是家裡有金山

台股突破48,000點，部分高資產投資人將股市獲利轉進豪宅市場。台中一豪宅以逾1.4億元現金成交，買方為台北少年股神，將其作為父母退休宅。網友質疑此案例是否能代表一般投資人情況。

Rapidus喊2奈米代工價比台積電更低！網質疑：先有良率再說

日本半導體國家隊Rapidus近日宣布，未來2奈米晶片量產後，代工報價將低於台積電，希望藉由更具競爭力的價格搶攻市場，並預計2027年達成2奈米量產目標。消息曝光後，引發PTT股板熱烈討論，不少網友認為，晶圓代工競爭關鍵並非價格，而是良率、量產能力與完整供應鏈，對Rapidus能否真正挑戰台積電抱持高度保留態度。

楊金龍勸年輕人「有多少錢投資多少」 網歪樓喊：這是叫All in？

台股今年在AI題材帶動下持續走強，也吸引越來越多年輕人投入市場。中央銀行總裁楊金龍9日赴立法院備詢時，特別提醒投資人應避免過度槓桿，並建議「有多少錢、投資多少」，希望降低市場過熱及信用擴張帶來的風險。不過相關言論轉貼至PTT後，卻意外引發網友熱烈討論，不少人甚至笑稱這句話反而像是在鼓勵大家「All in」。

群創追高慘喊「要被套了」！網友兩派交鋒：別追高、抱久還是有機會

面板股近期成為市場焦點，群創股價波動也吸引不少投資人進場。一名網友在Dcard股票板發文表示，自己手上持有3張群創，擔心「要被套了」，不知道還要等多久才會再漲，引發網友熱烈討論。留言區一方面提醒追高風險，另一方面也有人認為，若看好基本面，長期持有仍有獲利機會。

外資同步調升大立光評等及目標價 新的潛在價值提升

大立光（3008）法說會後，美系大行升評至OW（Overweight；加碼）， 上修2026-2028年每股術後盈餘（EPS）至175/182.5/182.9元，以2027年27xPE評價，同步升目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。