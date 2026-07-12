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櫃買搭橋 媒合新創

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
創投公會暨私募公會理事長邱德成（第二排左三）、櫃買中心董事長簡立忠（第二排左四）、及國發會副主委詹方冠（第二排右四），於2026台灣創投暨私募投資年會與簡報新創團隊合影。櫃買中心／提供
創投公會暨私募公會理事長邱德成（第二排左三）、櫃買中心董事長簡立忠（第二排左四）、及國發會副主委詹方冠（第二排右四），於2026台灣創投暨私募投資年會與簡報新創團隊合影。櫃買中心／提供

櫃買中心為推動我國中小微創新企業發展，響應國發會「創業綻放—創業大聯盟競賽」計畫，提供新創團隊與投資機構雙向交流機會，8日與國發會共同於「2026台灣創投暨私募投資年會」舉辦專場投資媒合會，邀集創業綻放計畫最終獲獎團隊及優質創櫃板公司進行業務簡報，並安排創投業者、金融機構及企業投資部門與公司交流。

國發會副主委詹方冠表示，「創業大聯盟競賽」選拔培訓過程不僅能精準發掘具發展潛力的明日之星，更是政府幫助產業對接國內外資金、加速關鍵技術培育早期新創的重要策略。

創投公會暨私募公會理事長邱德成也表示，計畫核心在於「專業伴跑」與「資本接軌」，未來將持續引導資源來完善新創環境，讓資本成為支持新創夢想的強大力量。

櫃買中心董事長簡立忠則表示，櫃買中心秉持扶植中小微創新企業的使命，對扶植新創企業不遺餘力，持續透過創櫃、興櫃到上櫃的「多層次資本市場架構」，陪伴企業在不同發展階段健全體質、提升能見度、強化募資能力。

本次活動聚焦由新創公司進行業務發表，包含甫於創業綻放計畫決選脫穎而出，專注於骨科微創醫材的艾斯創生醫、深耕於高頻通訊技術的星相科技、專攻疫苗與疾病檢測的展興生物科技、研發營養科學麵食產品的日日好食、AI軟體醫材新創先勁智能、感染病原基因檢測的亞洲準譯。

此外，還有多片型模組化ALD平台的原子精製、自行車客製化非圓形鏈盤的皓準科技、智慧水產養殖的豐漁水產養殖等獲獎企業，另有專注於遠距智能健康照護的遠東醫電、打造全方位AI顧客互動平台的易得雲端，及台灣原廠防禦型資安品牌的騰雲運算等創櫃板公司，共計12家優質新創公司。

櫃買中心表示，截至目前，創櫃板已協助33家企業成功銜接興櫃，另還有超過200家企業正在創櫃板體系中持續成長，也期望透過與國發會合舉本次活動，讓專業投資人更了解新創公司的業務特色與核心價值，進而發掘優質投資標的，並協助公司藉由資金支持及業務合作強化財務體質，加速其成長發展。更多創櫃板資訊，詳見官網（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm#sc01）。

櫃買中心 國發會 創投

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