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海昌周三掛牌 每股32元
櫃買家族本周將再添新兵。海昌生技（7814）將在7月15日上櫃掛牌，是今年來第20家掛牌的公司。海昌生技承銷價為32元，9日興櫃均價收在36.92元，主辦承銷商為永豐金證券。
金可集團旗下的海昌生技2025年1月9日登錄興櫃，並在同年12月15日申請上櫃，是以科技事業申請上櫃，主要從事膠原蛋白植入物相關產品之生產與銷售生物技術研究、開發與服務醫療器材產品製造、批發與銷售。董事長為蔡國田，推薦證券商是永豐金證券、台新綜合證券及統一綜合證券，申請時資本額4億元。
海昌生技2024年度合併營收為9,805萬元，稅後淨利為788萬元，每股稅後純益（EPS）為0.21元。2025年合併營收為8,304萬元，稅後淨損為500萬元，EPS為-0.13元。
海昌生技6月合併營收較去年同期大幅度成長209.29%，今年前六月累計營收也較去年同期累計成長55.78%。
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