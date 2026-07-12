綠茵保健品 強攻東南亞

保健食品原料廠綠茵（6846）表示，下半年將再增加Citrusvel柑橘萃取（HPMF）銷售，預期整體出貨量維持上半年佳績。公司亦整合代工配方產品自日本出口至東南亞，發揮日本製造與免關稅優惠的競爭力，再增加東南亞市場的成長動能。

綠茵表示，今年以來海外市場保持成長動能，其中多項自研產品於日本推廣，出貨逐月大增，為綠茵重要的成長因素，並緩解國內保健品市場趨於飽和的影響。綠茵加快海外市場拓展之外，也將引進國際原料突破國內紅海市場，持續朝全年營收成長目標邁進。

東北亞是近年綠茵積極布局的市場，並以推廣自研產品為重點。日本市場透過代理商鋪貨，今年開始高速成長，包括Antromax牛樟芝菌絲體、Insumate專利定序19肽（苦瓜胜肽）、專利藍貽貝萃取MussLift、專利燕窩萃取BeauSaki等都開始出貨，上半年日本市場營收較去年同期大增4.5倍，占公司整體營收提高至2%。

對於下半年布局，綠茵表示，將增加Citrusvel柑橘萃取銷售，預期整體出貨量維持上半年佳績。公司亦整合代工配方產品自日本出口至東南亞，發揮日本製造與免關稅優惠的競爭力，再增加東南亞市場的成長動能。

面對國內保健品紅海市場，綠茵表示，公司則採取引進國內首見國際原料創造新藍海的策略，包括養顏美容、體重管理、肌膚健康、視覺保健等原料，推進熱門保健功能新品，搭配綠茵自研特色原料，協助客戶開發差異化市場，強化競爭力。