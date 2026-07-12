綠界攻創作者金流平台

台灣第三方支付龍頭綠界科技（6763）衝刺新業務，公司表示，正積極開拓創作者金流平台市場，盼能成為挹注業績成長的另一新動能。

綠界指出，已於6月推出「創作者金流平台」2.0，全面開放網紅、直播主、團購主、Youtuber、內容知識型創業者申請，平台整合信用卡、ATM轉帳及超商代碼等多元支付工具，並導入電子憑證自動化開立機制，協助創作者符合政策法規要求，又能減輕繁雜作業流程。

綠界強調，觀察到過往創作者需自行處理收款、對帳及憑證開立等繁瑣流程，甚至仰賴多個平台進行管理，如今透過綠界創作者金流平台，可將粉絲贊助、課程販售及合作收款等變現模式結合於單一平台，有效提升整體效率，讓創作者能心力投入內容創作與品牌經營。

綠界受惠電商交易規模持續成長、自建品牌官網商家數穩定增加，以及數位支付應用場景延伸，去年下半年盈餘配發每股現金股利2.05元，將於今（13）日除息，累計2025年配發每股現金股利3元，配發率達71.3%。

綠界於2024年8月完成股票分割，一股分拆為十股，每股面額由10元變更為1元，以提升股票市場流通性，以調整前面額計算，本次全年配發現金股利相當於每股30元，顯示公司長期獲利能力穩健，反映公司在維持高比率獲利回饋股東。

基本面方面，綠界6月營收1.65億元，月增4.3%，年增14.4%；上半年營收9.34億元，年增12.8%。