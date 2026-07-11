香繼光營收／6月1.42億元、年增11.37% 多品牌暑假攻勢啟動

香繼光（7418）公告6月合併營收1.42億元，年增11.37%；累前六月合併營收8.59億元，年增8.56%。香繼光表示，繼光香香雞為集團最核心品牌，也是營收、展店與海外輸出的主要成長引擎。6月進入夏季消費旺季，外帶炸物具備即食、便利與高分享性的消費特性，尤其在車站、百貨商場、商圈及旅遊動線等高人流場域，受惠端午連假出遊、畢業聚會……等消費需求增溫，帶動門市來客數與客單表現優於去年同期。

香繼光指出，公司近年持續強化門市營運效率、餐點標準化與產品組合管理，搭配年度大型促銷活動與會員行銷，有助提升單店產值與品牌黏著度。公司近期成長動能主要來自三大面向：第一，新店展店效益逐步反映，帶動整體營收規模擴大；第二，既有門市透過產品組合優化、套餐設計與行銷活動，提升消費頻次與單店產值；第三，高人流場域消費需求回溫，使外帶型炸物品牌在假期、旅遊與即食消費場景中具備更高受益度。

在海外布局方面，香繼光持續以「台式炸雞全球化」作為核心策略，全球展店版圖已逾400店。公司指出，東南亞市場目前已有洽談與布局進展，將依市場成熟度、合作夥伴能力與商圈條件評估推進節奏。美國市場方面，目前繼光香香雞擁有2家門市，過去初期以直營方式建立營運經驗，今年起逐步轉向代理模式，透過在地營運團隊加快市場落地速度。公司看好美國當地團隊熟悉商圈、人力與展店資源，若代理模式逐步成熟，後續展店速度可望較初期直營階段加快。

香繼光表示，海外展店並非單純複製門市，而是必須結合產品標準化、在地化口味調整、食材供應鏈、加盟管理與品牌授權能力。隨著繼光香香雞在台灣、中國大陸、香港、東南亞、北美與澳洲等市場累積營運經驗，公司將持續透過直營、加盟、區域代理與食材供應等多元模式，放大品牌規模與海外營收彈性，強化台式炸雞國際連鎖品牌定位。

迎接暑假消費旺季，集團7月起新品火力全開。繼光香香雞推出「搖搖炸雞」與「搖搖薯條」，集結青花驕鹽、鬼椒檸檬、起司與黑糖珍奶四款風味粉，主打互動式吃法，搶攻暑期年輕客群與社群話題；金子半之助則順應日本「土用丑日」食補文化，推出季節限定「鰻舞極天丼」，結合炙燒蒲燒鰻與現炸天婦羅雙主餐，擴大夏季聚餐與高人流通路消費商機，預期有助延續暑假旺季買氣，挹注第3季營運動能。