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汎瑋6月營收年增40% 產品組合改善

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

電子機能材料業者汎瑋材料（6967）昨（10）日公布6月營收1.62億元，年增40.83%；第2季營收4.41億元，年增28.22%；上半年營收8.2億元，年增28.43%。隨著AI伺服器、電動車、工業電腦等高附加價值應用占比增加，產品組合改善，汎瑋今年表現亮眼，6月、第2季、上半年營收，均創同期新高。

汎瑋材料今年1、2季營運穩健增長。總經理李輝祥日前表示，公司持續擴大利基型市場布局，成效逐步顯現。

2026年首季營收中，附加價值較高的電動車、車用零配件、伺服器及工業電腦產品，已占24.53%，較去年同期成長逾7%。筆記型電腦、平板電腦、穿戴式電子產品等占比則下降。

此外，經銷業務亦持續減少中，2026年第1季已降至15.23%。利基型市場的業績比重增加，將有機會進一步優化毛利率。

汎瑋以東南亞為未來成長重心，看好消費電子產品在該區域的成長空間。其中，越南廠為未來一大發展重心，主要布局筆記型電腦業務。汎瑋董事會於3月決議辦理現金增資發行新股，預計投資650萬美元於北越廠，用於購買設備及充實營運資金。

工業電腦 營收

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