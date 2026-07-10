汎瑋材料營收／6月1.62億元 6月、第2季、上半年均寫同期新高

電子機能材料業汎瑋材料（6967）10日公布6月營收1.62億元，年增40.83%；第2季營收4.41億元，年增28.22%；上半年營收8.2億元，年增28.43%。6月、第2季、上半年齊創同期新高。

汎瑋日前表示，隨著AI伺服器需求暢旺，旗下高附加價值產品動能升溫，今年第2季、下半年營運前景樂觀，預計第2季會比第1季更好。

汎瑋材料今年1、2季營運穩健增長。總經理李輝祥日前表示，公司持續擴大利基型市場布局，成效逐步顯現。2026年首季營收中，附加價值較高的電動車、車用零配件、伺服器及工業電腦產品，已占24.53%，較去年同期成長逾7%。筆記型電腦、平板電腦、穿戴式電子產品等占比則下降。

此外，經銷業務亦持續減少中，2026年第1季已降至15.23%。利基型市場的業績比重增加，將有機會進一步優化毛利率。

積極拓展東南亞布局，擴增越南、泰國生產量能，以配合國際電子大廠供應鏈多元化的趨勢，東南亞市場已占首季營收11%，下半年度預計泰國產能開出，越南也有新專案導入，預期未來東南亞占比會持續推升。汎瑋表示，希望將越南定位為東南亞的製造中心，看好電子產業在該國的群聚效應；越南廠自2024年開始生產，不斷提升設備自動化，良率、稼動率都有所提升。

泰國廠則與重要客戶合資，初期以筆電、伺服器散熱業務為主，目前持續推進輔導系統建置，期望下半年產能如期開出，並進一步擴大布局。