快訊

颱風假百貨通常業績好...賈永婕坦言很掙扎 101休館「不跟老天爺賭」：KPI先放假

分產喬不攏代價大！千萬遺產稅晚繳一個月 多付百萬滯納金

守護迪士尼6年光榮退休！黃金獵犬獲英雄級待遇 「開吃違禁品」萌翻全場

聽新聞
0:00 / 0:00

桓鼎營收／上半年達16.41億元 年增4.92％

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

桓鼎-KY（5543）10日公布2026年6月合併營收達2.39億元，年增1.29％；2026年第二季合併營收達7.76億元，較去年同期整體營運表現持穩；累計2026年上半年合併營收達16.41億元，較去年同期成長4.92％。桓鼎表示，上半年營運表現成長，主要受惠綠能事業動能持續提升，旗下電池模組產品出貨穩健，加上多元應用需求逐步擴大，帶動整體營運結構朝高附加價值應用領域優化。

桓鼎指出，集團整體營運已正式邁入全新發展階段，核心業務轉型效益顯著。聚焦新布局成效，累計2026年上半年及第二季之綠能事業營收比重，已雙雙強勢突破五成大關，確立其為推升集團營運成長的最核心引擎。其中，旗下電池模組產品受惠低軌衛星相關訂單穩定放量，帶動出貨規模逐步提升，再加上BBU備援電池模組、醫療儀器、工業設備及儲能系統等多元應用需求亦同步增溫，全面挹注上半年及第二季之營收表現。

桓鼎表示，隨著AI應用快速發展，資料中心用電需求持續攀升，企業對穩定供電、備援電力及能源調度效率的要求亦日益提高。尤其在高運算密度、設備不斷電需求及再生能源占比提升的趨勢下，儲能系統已逐漸由電網輔助設備，轉變為企業能源管理與供電韌性的重要基礎設施。未來隨著國內能源政策持續朝提升用電韌性、推動再生能源整合及企業自主能源管理方向發展，可望進一步帶動分散式儲能與智慧能源管理解決方案需求。

桓鼎積極深化綠色能源事業布局，旗下電池模組產品已廣泛應用於低軌衛星、工業設備、醫療儀器、BBU及儲能系統等領域，並逐步建立多元化客戶基礎與產品應用版圖，不僅如此，桓鼎亦積極拓展旗下分散式儲能牆系統B.E.S.T(Buima Energy Storage Tile)業務，可因應企業用電管理、再生能源整合、智慧建築及分散式能源配置等多元應用商機。

展望2026年下半年，桓鼎持審慎樂觀看法。桓鼎秉持以綠能生態平台為核心推動營運成長，深化電池模組、儲能系統及工程專案等事業布局，並透過集團資源整合綜效，提升產品技術研發、專案執行及系統整合能力。另一方面，桓鼎也將延續海外示範案場經驗，深化與策略夥伴合作，逐步擴大國際市場布局，強化整體營運競爭優勢，以期創造未來營運良好動能。

延伸閱讀

伸興營收／第2季22.92億、季增19% 穩步推進雙軌轉型

和椿營收／6月2.7億元、年增30.5％ 單月、單季、累季三創新高

信立營收／上半年5.15億元 年增2.39％

朋億6月、2Q營收同創歷史同期新高

相關新聞

少賺幾千萬？颱風假台股休市股民崩潰 他見夜盤漲800點嘆：白白浪費交易日

中颱「巴威」來勢洶洶，今天全台包括台北市、新北市、基隆市、桃園市等10縣市停止上班、停止上課，台北股市也同步休市一天。消息曝光後，引發大批股民討論，不少人直呼少了一天交易機會，PTT股板及社群平台Threads掀起熱議。

VOO是什麼？巴菲特喊買的ETF適合存股小白 「長抱翻3倍」簡單強大！

股神巴菲特(Warren Buffett)長年推崇簡化的投資哲學，只要長期持有追蹤美國大型企業的ETF，有機會分享經濟成長成果。其中最常公開推薦，是先鋒標普500 ETF(VOO)。在波克夏2013年年報(2014年2月發表)中，他特別建議這檔ETF，理由是因為成本極低。

南亞科營收／第2季825.49億元、毛利率衝上79.5% 創新高

DRAM大廠南亞科（2408）今（10）日公告今年第2季財報，受惠記憶體產業價量齊揚、DRAM平均售價較首季大增超過60%，單季毛利率一舉衝上79.5%，逼近八成水準，創新高，較首季大增11.6個百分點，稅後純益501.92億元，季增92.6%，並較去年同期轉盈，也寫下新高紀錄，每股純益14.66元。

王品營收／6月20.5億元、年增16.59% 上半年營收年增12.08%

王品（2727）10日公告6月自結營收，兩岸合併營收20.5億元，年增16.59%，創同期新高。台灣營收16.5億元，年增14.61%，累計前6月營收為103.7億元，年增9.84%。大陸營收達4億元，年增25.46%，累計前6月營收24.5億元，年增22.68%。王品集團今年上半年合併營收128.2億元，年增12.08%。第2季自結合併營收63.37億元，年增14.9%。

萬潤強收漲停！為何高盛卻下修近一年目標價？

萬潤（6187）昨（9）日以1,050元強收漲停，但股價自4月高點以來已回檔29.5%，主要反映共同光學封裝（CPO）專案遞延等疑慮。值得注意的是，高盛證券最新出具的個股報告將萬潤12個月目標價由1,650元下修至1,550元，仍維持「買進」評等。

颱風影響中鋼股東會紀念品台北停發 截止日延至13日

受颱風巴威影響，台北市今天停班停課。中鋼表示，台北今天停止提供股東會紀念品發放服務，發放截止時間順延至7月13日；高雄據...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。