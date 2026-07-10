桓鼎營收／上半年達16.41億元 年增4.92％

桓鼎-KY（5543）10日公布2026年6月合併營收達2.39億元，年增1.29％；2026年第二季合併營收達7.76億元，較去年同期整體營運表現持穩；累計2026年上半年合併營收達16.41億元，較去年同期成長4.92％。桓鼎表示，上半年營運表現成長，主要受惠綠能事業動能持續提升，旗下電池模組產品出貨穩健，加上多元應用需求逐步擴大，帶動整體營運結構朝高附加價值應用領域優化。

桓鼎指出，集團整體營運已正式邁入全新發展階段，核心業務轉型效益顯著。聚焦新布局成效，累計2026年上半年及第二季之綠能事業營收比重，已雙雙強勢突破五成大關，確立其為推升集團營運成長的最核心引擎。其中，旗下電池模組產品受惠低軌衛星相關訂單穩定放量，帶動出貨規模逐步提升，再加上BBU備援電池模組、醫療儀器、工業設備及儲能系統等多元應用需求亦同步增溫，全面挹注上半年及第二季之營收表現。

桓鼎表示，隨著AI應用快速發展，資料中心用電需求持續攀升，企業對穩定供電、備援電力及能源調度效率的要求亦日益提高。尤其在高運算密度、設備不斷電需求及再生能源占比提升的趨勢下，儲能系統已逐漸由電網輔助設備，轉變為企業能源管理與供電韌性的重要基礎設施。未來隨著國內能源政策持續朝提升用電韌性、推動再生能源整合及企業自主能源管理方向發展，可望進一步帶動分散式儲能與智慧能源管理解決方案需求。

桓鼎積極深化綠色能源事業布局，旗下電池模組產品已廣泛應用於低軌衛星、工業設備、醫療儀器、BBU及儲能系統等領域，並逐步建立多元化客戶基礎與產品應用版圖，不僅如此，桓鼎亦積極拓展旗下分散式儲能牆系統B.E.S.T(Buima Energy Storage Tile)業務，可因應企業用電管理、再生能源整合、智慧建築及分散式能源配置等多元應用商機。

展望2026年下半年，桓鼎持審慎樂觀看法。桓鼎秉持以綠能生態平台為核心推動營運成長，深化電池模組、儲能系統及工程專案等事業布局，並透過集團資源整合綜效，提升產品技術研發、專案執行及系統整合能力。另一方面，桓鼎也將延續海外示範案場經驗，深化與策略夥伴合作，逐步擴大國際市場布局，強化整體營運競爭優勢，以期創造未來營運良好動能。