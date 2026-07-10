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亞通營收／菲律賓能源、海洋工程推進 上半年38.15億元、年增95％

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導

亞通（6179）9日公告，6月營收11.02億元，年增229.22%，累計今年上半年營收38.15億元，年增95.96%，亞通表示，主要受惠於菲律賓大型能源工程專案持續推進，帶動工程收入穩定認列，加上海洋工程布局逐步展現成果，為後續營運奠定良好基礎。

亞通表示，近年來持續推動「再生能源工程＋海洋工程」雙軸發展策略，積極深耕菲律賓及東南亞市場，目前多項能源基礎建設專案均依計畫推進，隨著工程逐步進入施工及採購階段，可望持續挹注營運成長動能。

在能源工程方面，亞通指出，承攬的菲律賓Mariveles 2×300MW電廠二期工程，總合約金額為美金8.6億元，目前各項工程持續推進中，並依整體專案規劃穩步執行。此外，公司日前公告取得總合約金額達2.1億美元菲律賓135MW循環流體化床（CFB）電廠工程案，，目前已完成主要商務條件及合約議約程序，雙方正展開工程設計規劃及技術介面整合作業，後續將依專案進度推動採購及施工規劃。

亞通表示，針對菲律賓Maton電力開發計畫，目前正與業主及合作夥伴持續推進相關開發與規劃作業，並將依市場需求與政策方向審慎評估後續投入時程，看好東南亞電力市場具備長期成長潛力，將持續掌握區域能源轉型帶來的商機。

在海洋工程方面，亞通旗下轉投資公司合亞通海船業股份有限公司（以下簡稱合亞通海）投資建造之佈纜船「OCEANUS 1」已於5月底在越南完成交船，目前正辦理返台相關作業及後續營運部署。OCEANUS 1未來將以台灣、菲律賓、越南及其他亞洲地區國家為主要目標市場，積極參與海纜鋪設與海洋工程支援等專案，進一步提升公司的海洋工程接案能力與長期營運效益。

展望下半年，亞通表示，持審慎樂觀態度，主要在於隨著菲律賓大型能源工程持續推進、CFB電廠工程專案逐步展開，以及OCEANUS 1投入營運，公司將持續聚焦再生能源工程及海洋工程兩大核心事業，深化東南亞市場布局，積極掌握亞太市場能源轉型及基礎建設發展所帶來之商機。

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