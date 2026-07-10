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萬潤強收漲停！為何高盛卻下修近一年目標價？

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
萬潤昨（9）日以1,050元強收漲停。示意圖／AI生成
萬潤昨（9）日以1,050元強收漲停。示意圖／AI生成

萬潤（6187）昨（9）日以1,050元強收漲停，但股價自4月高點以來已回檔29.5%，主要反映共同光學封裝（CPO）專案遞延等疑慮。值得注意的是，高盛證券最新出具的個股報告將萬潤12個月目標價由1,650元下修至1,550元，仍維持「買進」評等。

高盛證券表示，CoWoS與CPO需求基本面依舊穩健。不過，在CPO方面，萬潤正積極提升設備產率（throughput）以滿足客戶需求，在生產效率提升下，設備需求將朝更高效率發展，因此下調相關營收預測。

另外定價方面，高盛認為，受惠於次世代系統複雜度與性能提升，平均售價（ASP）仍具上行空間，預估至少可調漲約20%。儘管調整營收占比預估，仍看好CPO將成為萬潤下一階段的關鍵成長動能，預估2027年、2028年CPO營收將分別達21億元、102億元，占同期營收比重16%、60%（原估為29%、69%）。

事實上，萬潤股價自4月盤中高點1,490元以來至今已回檔29.5%。高盛認為，此波股價修正已大致反映市場對CPO專案遞延等疑慮。不過，CoWoS與CPO基本面需求仍穩健，且萬潤在CPO設備產出率方面持續領先同業。

隨著近期產業展望改善、2027年先進封裝建置計畫加速推進，以及長期CPO需求維持韌性，風險報酬已轉趨正向，因此重申「買進」評等，並調整2026年至2028年獲利預估為+7%、-6%、-12%；12個月目標價則由1,650元下修至1,550元，仍隱含約62%的上漲空間。

萬潤 高盛 CPO

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