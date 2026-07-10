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濾能上半年營收為3.11億元 年增18.35%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
濾能創辦人暨董事長黃銘文。聯合報系資料照
濾能創辦人暨董事長黃銘文。聯合報系資料照

濾能公告6月合併營收為新台幣5,604萬元，累計上半年合併營收為3.11億元，分別較去年同期增加14.87%與18.35%，主要受AMC濾網出貨量較去年同期成長帶動。

濾能表示，近期因與客戶洽談新報價，加上第三季起將調整產品組合，整體出貨排程短期間內將有所遞延，屬營運策略性調整。公司強調，此次重新報價主要反映上游關鍵原料價格持續上漲所帶來的成本壓力，尤其是AMC濾網核心材料價格持續上揚，使既有供貨條件需同步檢視，以維持產品獲利及營運效率。

此外，近期受工程人力短缺及整體施工成本上升影響，部分工程專案獲利表現承受壓力。將持續檢視相關營運措施，以因應市場環境變化。

在新產品進度方面，濾能指出，再生濾網已完成前期驗證，惟因應市場需求及客戶導入時程，整體量產及出貨規劃將遞延至第四季逐步展開，預期新產品營收貢獻亦將隨之遞延。相關調整將影響短期產品出貨節奏，但仍屬正常供需調整，並有助於提升整體產能配置效率。

展望後續營運，濾能表示第三季將處於產品組合調整及新產品導入的轉換空窗期，預期營運仍將面臨挑戰，相關影響將逐步反映於後續出貨表現及整體營運。

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