信立營收／上半年5.15億元 年增2.39％

信立（4303）公告6月合併營收為0.89 億元，受到產業進入傳統的出貨淡季影響，使得6月營收較上月、去年同期分別減少，累計上半年合併營收為5.15億元，較去年同期成長2.39％，展現公司穩健的營運韌性。

信立表示，第2季末正值傳統產業與鞋材、包袋材料的季節性交替期，下游客戶普遍進行年中庫存盤點及消化與策略調節，使得高階合成皮革與環保材料的出貨動能短期放緩，然在子公司普大應材布局於多元化的利基型產品與穩定出貨下，有效支撐集團營運基底，信立與子公司齊步產銷整合，發揮技術互補綜效，加上集團在生產製程改善與成本控制得宜，是挹注信立上半年營收保持年增率正成長的關鍵。

迎合全球對永續純素皮革與電動車低碳內裝的需求，合成皮革產業正全面轉向綠色製程。信立積極推動產品結構優化，聚焦於無溶劑、水性化及再生材料的技術開發；旗下斗六廠已建構為台灣少數純環保水性皮革生產基地，並積極申請GRS全球回收標準認證。透過發展環保聚氨酯（PU）材料與綠色循環經濟，信立正與國際運動品牌減碳政策深度接軌，全面提升永續供應鏈的長單競爭力。

展望今年下半年，信立維持審慎樂觀看法，且特別針對機能與環保材料的需求增加，有助於為今年下半年營運回升帶來良好的挹注。信立將持續加速推進高附加價值的環保低碳等材料的量產，全面對接國際品牌ESG嚴格標準。隨著旺季拉貨動能回溫，全年營運有望倒吃甘蔗。