騰雲營收／6月營收成長 上半年增近五成、第2季年增逾六成

騰雲科技（6870）9日公布6月合併營收9,108萬元，年增54.5%；累計第2季營收2.65億元，年增62.9%；累計上半年營收4.75億元，年增49.5%。

騰雲指出，第2季營收大幅成長，展現營運規模加速放大的成長力道。上半年成長主要受惠於AIoT as a Service建立AI（人工智慧）驅動的新零售與智慧場域服務模式，並結合AI Agent協作帶動新商模、多元實體場域拓展，以及AI實體空間（Physical Space Runtime）、智慧零售與海外地產集團數位轉型需求。公司將過去在商場與零售場域累積的客流、商流、金流數據能力，進一步延伸至商辦、酒店、社區住宅與產業園區。

騰雲科技發言人張婷婷表示，隨著東南亞地產、商業與旅宿集團加速導入智慧場域管理，騰雲將以自研的TSpace平台複製台灣經驗，擴大海外規模與營收來源。

展望未來，騰雲以TSpace平台、AIoT解決方案、AI Agent場域應用與海外拓展為四大成長動能，看好專案需求與AI相關業務占比持續提升，朝「智慧場域AI OS平台領導品牌」目標邁進。TSpace（Tomorrow Space by TurnCloud）平台為解決方案核心架構，整合AI、IoT、Cloud、Data四大科技，導入AI OS（AI-Optimized Space 智慧場域作業系統），將AI應用從數位世界落地導入實體空間（Physical Space），象徵騰雲正式從解決方案提供者演進為AI Infrastructure基礎設施建構者。