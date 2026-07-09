聽新聞
0:00 / 0:00

騰雲營收／6月營收成長 上半年增近五成、第2季年增逾六成

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

騰雲科技（6870）9日公布6月合併營收9,108萬元，年增54.5%；累計第2季營收2.65億元，年增62.9%；累計上半年營收4.75億元，年增49.5%。

騰雲指出，第2季營收大幅成長，展現營運規模加速放大的成長力道。上半年成長主要受惠於AIoT as a Service建立AI（人工智慧）驅動的新零售與智慧場域服務模式，並結合AI Agent協作帶動新商模、多元實體場域拓展，以及AI實體空間（Physical Space Runtime）、智慧零售與海外地產集團數位轉型需求。公司將過去在商場與零售場域累積的客流、商流、金流數據能力，進一步延伸至商辦、酒店、社區住宅與產業園區。

騰雲科技發言人張婷婷表示，隨著東南亞地產、商業與旅宿集團加速導入智慧場域管理，騰雲將以自研的TSpace平台複製台灣經驗，擴大海外規模與營收來源。

展望未來，騰雲以TSpace平台、AIoT解決方案、AI Agent場域應用與海外拓展為四大成長動能，看好專案需求與AI相關業務占比持續提升，朝「智慧場域AI OS平台領導品牌」目標邁進。TSpace（Tomorrow Space by TurnCloud）平台為解決方案核心架構，整合AI、IoT、Cloud、Data四大科技，導入AI OS（AI-Optimized Space 智慧場域作業系統），將AI應用從數位世界落地導入實體空間（Physical Space），象徵騰雲正式從解決方案提供者演進為AI Infrastructure基礎設施建構者。

營收

延伸閱讀

和椿營收／6月2.7億元、年增30.5％ 單月、單季、累季三創新高

建新營收／6月2.9億元、年增10.8% 單月、第2季及上半年齊創同期新高

精誠營收／6月67.4億元 單月與上半年營收均創同期新高

程曦資訊營收／上半年續創歷年同期新高 AI 賦能提升營運效率

相關新聞

屏東陰雨綿綿影響寶晶能源6月營收表現 樂觀看下半年營運

寶晶能源（6987）今(10)日公布 2026 年6月單月合併營收1.02億元，年減12.47%；但寶晶能源上半年營收依舊繳出亮麗的成績單，達6.84億元，年增21.8%， 優於多數興櫃及上市櫃同業。

集雅社營收／6月4.62億元 月減7.48%、年增20.64%

精品家電通路商集雅社（2937）公告6月合併營收4.62億元，月減7.48%，年增20.64%；累計2026年上半年合併營收26.24億元，年增11.63%。

騰雲營收／6月營收成長 上半年增近五成、第2季年增逾六成

騰雲科技（6870）9日公布6月合併營收9,108萬元，年增54.5%；累計第2季營收2.65億元，年增62.9%；累計上半年營收4.75億元，年增49.5%。

神盾處分部分芯鼎持股 攜手祥碩擴大AI影像與車用生態合作

IC設計公司神盾（6462）宣布出售部分芯鼎科技持股，作為集團整體股權配置的例行調整。此次交易主要目的為活化股權結構、優化資本運用效率，以進一步提升神盾股東的整體權益。執行後，神盾仍持有芯鼎約12%股權，維持重要股東地位。

神盾處分部分芯鼎持股 活化股權結構

IC設計公司神盾（6462）9日宣布出售部分芯鼎科技持股，作為集團整體股權配置的例行調整。此次交易主要目的為活化股權結構、優化資本運用效率，以進一步提升神盾股東的整體權益。執行後，神盾仍持有芯鼎約12%股權，維持重要股東地位。

安葆營收／6月衝上7.5億元 改寫今年單月新高 月增3.98%、年增28.27%

電力基礎建設系統整合廠安葆（7792）9日公布6月營收衝上7.5億元，改寫今年單月新高紀錄，月增3.98%，年增28.27%。受擊於AI資料中心與半導體建廠熱潮，今年上半年營收繳出亮眼成績單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。