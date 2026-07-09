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神盾處分部分芯鼎持股 活化股權結構

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

IC設計公司神盾（6462）9日宣布出售部分芯鼎科技持股，作為集團整體股權配置的例行調整。此次交易主要目的為活化股權結構、優化資本運用效率，以進一步提升神盾股東的整體權益。執行後，神盾仍持有芯鼎約12%股權，維持重要股東地位。

神盾表示，本次調整同時有助於擴充芯鼎在業界的合作面向。隨著IC設計大廠祥碩科技近期參與芯鼎私募並成為其最大股東，芯鼎可望藉此接軌祥碩在高速傳輸介面（如USB、PCIe、SATA控制晶片）領域的深厚技術基礎與市場資源，形成從影像感測到資料傳輸更為完整的解決方案布局，同時為神盾與芯鼎引入更多元的策略夥伴與成長動能。

神盾強調，儘管持股比例調整，雙方長期建立的合作關係並未改變，未來將持續在智慧影像處理與車用電子等領域深化技術交流與產品合作，包括車用影像感測、ADAS輔助駕駛、電子後視鏡等應用場景，共同掌握AI邊緣運算與車用電子市場快速成長的商機。

神盾表示，公司將持續擴展國內外策略聯盟與生態夥伴合作，深化在半導體IP、ÁSIC、AI應用與智慧影像等領域的布局，並與各界夥伴攜手掌握市場成長機會，為股東創造長期價值。

神盾

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