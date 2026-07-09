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屏東陰雨綿綿影響寶晶能源6月營收表現 樂觀看下半年營運

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
屏東陰雨綿綿影響寶晶能源6月營收表現，公司仍樂觀看下半年營運。圖／寶晶能源提供
屏東陰雨綿綿影響寶晶能源6月營收表現，公司仍樂觀看下半年營運。圖／寶晶能源提供

寶晶能源（6987）今(10)日公布 2026 年6月單月合併營收1.02億元，年減12.47%；但寶晶能源上半年營收依舊繳出亮麗的成績單，達6.84億元，年增21.8%， 優於多數興櫃及上市櫃同業。

寶晶能源表示，受到西南氣流及梅雨季的影響，屏東枋寮及林邊兩地的案場，6月下雨的天數明顯較前五月多出許多，影響日照天數與時數，因發電度數減少，使6月營收表現不如預期。

寶晶能源表示，展望下半年，受惠於屏東7月日照狀況還不錯，截至7月9日為止，枋寮及林邊兩地案場每一天的發電量大多維持在60萬度以上。而根據多數的氣象預報資料顯示，屏東7月中下旬大多是高溫炎熱、晴到多雲的天氣，如果將巴威颱風的影響因素也納入考量，7月營收應該至少可以維持今年3、4月的水準，而且不排除仍有機會挑戰5月的歷史新高。

寶晶能源表示，如果沒有意外，今年下半年地面型自持案場應該有機會增加10MW左右的併網容量。至於EPC的部分，今年以來已經陸續進行過20幾個案場的場勘，其中已經有一、兩個案子的業主已經跟寶晶能源簽約，一切順利的話，可望在下半年完工入帳。屋頂太陽能的部分，雖然手上案源相當多，但基本上寶晶能源目前不考慮不介入kW(千瓦或瓩)太低的紅海市場，而是將資源鎖定在IRR(內部報酬率)超過10%以上的中大型屋頂案場，目前已經與幾家業主進入租金討論的程序，如果沒有意外，可望在第3季開花結果。整體看來，下半年營收應該有機會優於上半年。

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