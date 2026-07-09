安葆營收／6月衝上7.5億元 改寫今年單月新高 月增3.98%、年增28.27%

電力基礎建設系統整合廠安葆（7792）9日公布6月營收衝上7.5億元，改寫今年單月新高紀錄，月增3.98%，年增28.27%。受擊於AI資料中心與半導體建廠熱潮，今年上半年營收繳出亮眼成績單。

安葆第2季營收18.09億元，季增32.33%，年增14.24%，累計上半年營收31.76億元，年增18.34%。

安葆表示，目前整體市場剛性需求強勁，公司在手訂單能見度已穩健延伸至2028年，中長期獲利動能清晰。

面對國內外建廠普遍面臨的缺工挑戰，安葆指出，公司近年以「製造服務化」為戰略核心，全面透過台南二廠與屏東廠的模組化預製能量來克服產業缺工瓶頸，並藉此加速拓展歐美、亞太等國際市場。

安葆強調，透過「台灣預製、全球組裝」的標準化模式，將有助於公司營收跨越區域限制，進一步實現全球化規模。

展望後市，法人分析，隨全球AI資料中心高密度電力需求爆發，加上晶圓代工等半導體大廠海外擴產腳步不停歇，對穩定電力基礎建設的依賴度更勝以往。安葆在雙重動能驅動下，除既有在手訂單奠定厚實基礎，營運也正步入高速收割期，未來幾年營收有望持續維持高成長走勢。