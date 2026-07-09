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威力德營收／6月1.13億元、年增15.2% 第2季3.39億元 創單季歷史新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

威力德（7713）9日公告6月合併營收1.13億元，僅次於2026年4月1.15億元，創單月歷史次高，月增1.38％、年增15.24％雙成長，亦連續四個月單月合併營收站上1億元高檔；累計第2季合併營收3.39億元，年增24.18％，創單季歷史新高；推升上半年合併營收6.18億元，年增率19.27％，持續維持歷史同期新高表現。

威力德受惠台灣成人預防保健服務年齡層下修，且擴大檢測項目等政策利多，加上基層醫療院所持續增加，帶動體外診斷（IVD）檢驗試劑出貨穩健成長，單月合併營收已連續17個月維持年增表現；今年6月除延續檢驗試劑出貨動能外，亦受惠企業勞工健檢進入旺季，帶動健檢相關檢驗試劑需求提升。

另一方面，公司持續優化醫療資訊服務布局，積極推動實驗室資訊管理系統（LIS）導入，並持續擴大醫療資訊服務平台的服務範圍，隨著服務客戶數持續增加，可望提升資訊服務營收占比，將有助於優化產品組合與獲利結構，增添整體營運成長動能。

展望後市，威力德表示，隨人口高齡化及慢性病管理需求持續增加，檢測市場長期需求持續擴大，公司將持續擴增體外診斷（IVD）產品線，完善生化、免疫、尿液、血液氣體及分子診斷等產品矩陣，並深「檢驗生態圈」布局，提升客戶黏著度與市場滲透率。於檢驗試劑及醫療資訊服務業務同步成長下，全年營收表現維持雙位數成長可期。

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