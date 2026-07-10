寶雅6月營收年增8% 全家增3%

寶雅（5904）昨（9）日公布6月營收22.4億元，年增8.3%，累計上半年營收達140.2億元，年增13.6%，單月、累月營收創同期新高。

寶雅指出，截至6月底為止，全國共有483間門市。法人預估，寶雅今年目標達520店、2027年達580店，並朝2028年620店邁進。

2026年新展店中近八成為美妝店，加上既有門市持續改裝，法人預估，2026年底美妝店數將落在190至220間，成為未來成長主要動能。

展望第3季，瞄準IP聯名商機，寶雅線上買首度攜手韓國人氣IP「BRUNCH BROTHER早午餐兄弟」，推出六款聯名生活用品，以加價購方式吸引消費者，藉由限定周邊帶動暑期買氣。

【記者侯思蘋、嚴雅芳／台北報導】全家（5903）昨（9）日公布6月營收為95.9億元，年增3.3%，上半年累計營收為569.8億元，年增8.1％，單月、累月營收創同期新高。

全家表示，綜觀6月業績表現穩健，主要受惠於店數增長、國際運動賽事觀賽商機、以及掌握夏季健康食飲需求，進而帶動鮮食、一般商品皆成長，整體業績穩定向上。

6月適逢國際運動賽事開打，掌握觀賽聚餐情境，推出鮮食、飲品、零食等主題聯促活動，並透過全家APP之FamiNow外送服務直送到家，滿足消費者即時需求，相關品類如微波小菜成長一成五、餅乾成長近兩成，零食、飲料、啤酒業績亦同步上揚。