集雅社營收／6月4.62億元 月減7.48%、年增20.64%

精品家電通路商集雅社（2937）公告6月合併營收4.62億元，月減7.48%，年增20.64%；累計2026年上半年合併營收26.24億元，年增11.63%。

集雅社表示，6月營收表現主要受惠商用工程案件帶動，除既有百貨精品家電與大型家電銷售維持穩健外，近期商辦、廠辦及企業空間升級需求升溫，帶動商用空調、商用顯示設備與視聽工程等整合型訂單認列，成為推升單月營收的重要動能。

集雅社表示，旗下子公司集盛電器長期深耕商用工程領域，具備跨品牌設備整合與專案執行能力，近期完成企業廠辦整合工程案，服務範疇涵蓋商用空調系統、商用拼接電視牆與投影設備，一次到位完成視聽工程與商用空調工程建置，展現集團從家用精品家電零售，延伸至企業專案整合服務的能力。

集雅社指出，公司「一站式購足」服務的核心在於家電規劃師制度。客戶只需提供預算與需求，家電規劃師即可與裝潢設計公司、室內設計團隊或工程單位溝通協作，統整空間條件、使用情境、品牌選配與設備需求後，提供完整的整體建議方案，讓客戶無需在多個品牌、設備廠商與工班之間往返奔波，降低溝通成本並提升專案執行效率。

此一服務模式不僅適用於一般家庭消費者，包括新成屋、裝修宅、舊屋翻新與高端家庭換機需求，也能對接商辦、廠辦、企業會議室、接待中心與展示空間等B2B場域。

集雅社表示，企業客戶在規劃會議室視聽設備、大型顯示系統、投影設備與商用空調時，重視的不只是單一產品價格，更包括整體規劃能力、施工協調、交期控管、系統整合與後續維護服務，這也凸顯集雅社與以物流配送為主的電商通路之間的結構性差異。

根據全球商業不動產服務機構仲量聯行報告指出，2026年第1季台灣商用不動產與土地交易總額達1,329億元，年成長率達18%，其中商用不動產交易金額達1,023億元。

集雅社表示，隨著商用不動產交易與企業空間升級需求延續，辦公室、廠辦、會議室及展示場域對商用空調、影音設備與大型顯示系統的整合需求可望同步提升。公司將以家電規劃師服務與集盛電器商用工程能力為基礎，將一站式購足模式由家庭消費市場延伸至企業專案市場，為既有百貨零售本業之外開拓第二條成長曲線。

法人表示，集雅社過去以百貨精品家電通路為核心，受惠高階智慧家電換機潮、一級能效家電需求、節能補助政策及高端消費族群支撐，逐步建立與純電商價格競爭不同的服務型通路優勢。6月營收受惠商用工程挹注，代表公司除一般家庭家電消費市場外，也展現企業空間與商用工程市場的成長潛力，有助於拓展高客單價訂單來源，並提升營收來源多元性。