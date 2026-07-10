風青6月營收年增31% 大東電增13%

線纜廠大東電（1623）、風青（2061）昨（9）日公告，大東電6月營收6.02億元，年增13.63％，創歷史同期新高；累計今年上半年營收32.98億元，年增1.84％。風青6月營收1.21億元，年增31.46%；累計今年上半年營收6.72億元，年增12.09%。

AI科技發展帶動AI旺、用電需求暴增，進一步帶動線纜需求，而大東電與風青均有切入AI用線市場，其中大東電看好市場，昨日更宣布正式啟動美國市場布局，首站選定亞利桑那州，看準當地作為全球成長最快速的半導體與AI供應鏈聚落的優勢，能更貼近北美核心客戶。風青則是切入AI 機櫃傳輸與資料中心、低軌衛星、新能源電動車快速充電等三藍海領域，日前旗下800V高壓直流電（HVDC）絕緣線材打進輝達Vera Rubin供應鏈。

大東電表示，現階段美國據點將以業務開發、技術服務及倉儲物流為三大核心功能，藉此提升對北美客戶的服務效率與交期品質。預計今年第3季取得相關認證後產品將正式切入美國市場，目標於今年底前啟動正式外銷，並將視市場發展趨勢與客戶需求，評估進一步擴大在地化營運與製造的可能性。

另，大東電發行國內第一次可轉債（CB）7月8日完成訂價，預計7月16日掛牌交易，所募集資金將全數用於優化公司財務結構。公司計畫透過此舉償還現有借款，藉以降低整體財務成本，並提升資金運用的彈性與效率。