弘塑6月合併營收月增12% 同期最佳

半導體設備廠弘塑（3131）昨（9）日公告6月合併營收為6.31億元，為歷年最強6月，並且是單月歷史次高，月增12.8％，年增15.2％。

弘塑第2季合併營收17.26億元，季增8.1％，年增5.9％，是僅次於去年第4季的單季歷史次高表現；上半年合併營收33.22億元，年增15.7％。

展望後市，弘塑董事長張泰山日前表示，訂單增加速度超乎想像，「來得又急又快」，現階段就是「忙、很忙、非常忙」，如果客戶現在下單，一年後都還不一定能交出機台。

弘塑總經理張鴻泰估算，現階段產能大約只可滿足客戶訂單約三分之一，甚至僅四分之一，整體訂單到2030年前可能都不會減少。

弘塑指出，目前包括邏輯製程與記憶體相關設備訂單均大幅增加，今年以邏輯製程的訂單增幅較大，明年訂單量又比今年更多。今年增加二期的產能，接下來還會繼續擴產，因為明年與後年的客戶需求還是很大，而且是逐年上升。