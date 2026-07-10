世界先進6月合併營收創高 月增逾40% 法人看好第3季攻頂

台積電轉投資晶圓代工廠世界先進（5347）昨（9）日公布6月合併營收59.77億元，創單月新高，月增40.9%，年增33.6%。法人看好，受惠出貨價量齊揚，以及產品組合優化，世界本季營運可望續揚，再戰新高。

業界先前盛傳，世界因產能持續滿載，4月起調漲部分產品代工報價，漲幅達15%。世界先前於法說會針對價格議題指出，價格策略將在與客戶長期合作架構下審慎推進，透過協商逐步反映投資與產能擴充成本，建立互惠關係。

世界認為，AI應用與投資動能明確，商用、工業與車用半導體庫存修正趨於健康，整體需求回溫，同時，先進製程持續排擠成熟製程資源，使得供給端呈現結構性收斂。

至於新加坡12吋廠第一期進度，世界董座方略日前重申，可望提前於2028年將產能建置完畢，已和客戶一起合作，第一期廠區全數產能已被客戶包下，並有合約支撐。

因應生產成本墊高，業界觀察，晶圓代工先進製程漲價趨勢成形以外，近期成熟製程產能供吃緊並優先供給電源管理晶片（PMIC）等AI應用，驅動終端出現反映成本墊高轉嫁成本的趨勢。

晶圓代工成熟製程產能供不應求又逢生產成本墊高，方略日前受訪提到，前陣子已宣布漲價措施，獲得客戶大部分接受與了解，後續將視情況和客戶一起面對人工、材料與持續投資等成本大幅上升帶來的產業鏈需求情況，會和客戶一起面對挑戰，預期下半年價格仍有支撐。

研究機構集邦科技（TrendForce）最新晶圓代工產業研究報告預期，全球8吋代工產能至2027年上半年將維持負成長態勢，電源管理、功率元件等仍主要採8吋晶圓生產，將支撐前十大晶圓代工業者平均產能利用率保持在80%以上。