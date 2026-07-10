精剛6月合併營收年減3% 低軌衛星聚焦

航太特殊鋼大廠精剛（1584）受惠於全球航空產業持續復甦，波音、空中巴士交機量穩步提升，帶動航太級不銹鋼、鎳基合金及高性能特殊鋼需求維持成長，營運動能有望逐步向上。

精剛為台鋼集團成員，集團旗下友訊科技近日打入SpaceX低軌衛星供應鏈，股價連日漲停，雙方未來是否攜手擴大相關布局，受到業界矚目。

另一方面，各國國防預算持續增加，軍工供應鏈對高強度特殊鋼材採購需求亦維持高檔，成為特殊合金市場的重要支撐力量。

此外，能源產業投資仍具韌性，包括天然氣、石化設備、發電及高端工業設備等領域，皆需要耐高溫、耐腐蝕的不銹鋼及特殊合金產品，提供特殊鋼市場相對穩定的基本需求。法人指出，第3季受到歐美企業暑假及傳統淡季影響，部分客戶仍採取保守拉貨策略，但隨著全球航空維修需求增加，以及國際軍工、能源及高階機械產業持續投入，第4季特殊鋼需求有望回暖。

精剛昨（9）日公告6月合併營收1.9億元、年減3.2%，年減幅逐步收斂；累計上半年營收10.8億元、年減19%。