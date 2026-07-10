晟田6月營收 創新高

航太大廠晟田（4541）昨（9）日公告6月營收為1.99億元、年增58.7%，創單月新高紀錄；累計今年上半年營收約10億元，年增33.3%。

法人指出，在航太和半導體訂單均成長挹注下，預期全年營收有望迎來高度成長期。

法人表示，儘管航太供應鏈仍受原料、人力與產能瓶頸影響，但晟田受惠於波音與空巴在手訂單維持高檔，終端需求具支撐，隨著供應鏈狀況改善，帶動航太零組件拉貨動能；而在半導體方面，則受惠客戶持續擴大資本支出，挹注出貨表現。晟田昨日上漲0.6元，收於61元。

晟田第1季營收4.51億元、年增31%，惟稅後純益達0.46億元，只較去年同期成長10%，每股純益（EPS）0.68元，主要是受產品組合變化影響，毛利率略低於市場預期。但該公司第2季航太產品組合轉好且半導體零件業務占比提升，毛利率有望回升，以剛公布的5月自結損益為例，單月繳出稅後純益0.32億元佳績，每股純益0.47元，第2季獲利數字將可同步走高。

展望後市，法人看好晟田今年在半導體、航太訂單均成長挹注下，全年營收有望迎來15至20%的成長幅度，獲利則是因為去年匯損基期較低，會有更顯著的成長空間，全年獲利有想像空間。

此外，作為飛機體結構與複合材料供應商，晟田也被視為無人機概念股。過去無人機只是偵察工具，如今已成為可大量消耗、快速部署、低成本高殺傷力的新型戰略武器，全球軍備競賽正全面轉向無人機時代。